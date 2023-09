Der Protein-Universum-Atlas: Entdeckung neuer Proteinfamilien und -falten

By

Forscher der Universität Basel und des SIB Schweizerisches Institut für Bioinformatik haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Proteinwissenschaft gemacht. Mit der Kraft des Deep Learning haben sie Hunderte neuer Proteinfamilien und sogar eine neuartige vorhergesagte Proteinfaltung identifiziert. Ihre Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

Dank des revolutionären KI-Tools AlphaFold ist die Vorhersage von Proteinstrukturen mit hoher Genauigkeit Realität geworden. Dieses Tool, das auf jahrzehntelangen Proteindaten basiert, hat wertvolle Einblicke in die Formen von Proteinen geliefert. Allein im letzten Jahr hat AlphaFold unglaubliche 215 Millionen Proteine ​​erfolgreich modelliert, darunter auch solche, die nicht umfassend durch experimentelle Methoden untersucht wurden.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Professor Torsten Schwede und Joana Pereira nutzte die Fülle an Proteininformationen von AlphaFold, um ein interaktives Netzwerk aus 53 Millionen Proteinen aufzubauen. Innerhalb dieses Netzwerks identifizierten sie 290 neue Proteinfamilien und entdeckten eine einzigartige Proteinfalte, die der Form einer Blume ähnelt.

Um dieses Netzwerk der wissenschaftlichen Gemeinschaft zugänglich zu machen, entwickelte das Team eine interaktive Webressource namens „Protein Universe Atlas“. Diese Plattform ermöglicht Wissenschaftlern, Studenten und Lehrern die Erforschung der Proteinvielfalt, von der Struktur über die Funktion bis hin zur Evolution.

Deep-Learning-basierte Tools haben bei dieser Entdeckung eine entscheidende Rolle gespielt. Durch den Einsatz dieser Tools konnte das Team die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um neue Erkenntnisse im Proteinnetzwerk zu gewinnen. Dieser Durchbruch hat erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, von der Grundlagenforschung über die Arzneimittelentwicklung bis hin zum Protein-Engineering.

Die Arbeit des Forschungsteams wurde durch ein Stipendium des SIB unterstützt, was die Bedeutung der KI-Integration in Life-Science-Ressourcen hervorhebt. Diese Studie ist ein Beweis für das transformative Potenzial von Deep Learning und intelligenten Algorithmen in der wissenschaftlichen Forschung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Protein Universe Atlas Forschern und Pädagogen spannende Möglichkeiten eröffnet, die verborgene Welt der Proteine ​​zu erkunden. Mit seiner riesigen Sammlung von Proteinfamilien und -faltungen verspricht diese Ressource weitere Entdeckungen und Fortschritte auf dem Gebiet der Proteinwissenschaft zu erleichtern.

Quellen:

– Universität Basel

– SIB Schweizerisches Institut für Bioinformatik