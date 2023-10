By

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Diskussionsthema, wobei die Diskussionen von ihrem Potenzial, die Welt zu retten, bis hin zu ihrem Potenzial, ihr Ende herbeizuführen, reichen. In der Science-Fiction-Serie Mrs. Davis wird eine mächtige KI namens Mrs. Davis zu einem integralen Bestandteil der menschlichen Gesellschaft. Doch nicht jeder vertraut dieser Technologie blind, denn Simone, eine skeptische Nonne, schließt mit Mrs. Davis einen Deal ab, bei dem es darum geht, den Heiligen Gral zu finden und zu zerstören.

In der realen Welt wird KI in verschiedenen Bereichen eingesetzt, darunter auch in der Astronomie. Kürzlich stellte ein internationales Team von Astronomen unter der Leitung von Forschern der Northwestern University ein neues KI-Astronomietool namens Bright Transient Survey Bot (BTSbot) vor. Dieses Tool zielt darauf ab, den mühsamen Prozess der Identifizierung von Supernova-Kandidaten zu automatisieren.

In Zusammenarbeit mit Roboterteleskopen gelang es dem BTSbot, eine bisher unentdeckte Supernova ohne menschliches Zutun erfolgreich zu identifizieren, zu bestätigen und zu klassifizieren. Dieser Durchbruch ist das erste Mal, dass eine Reihe von Robotern und KI-Algorithmen zusammengearbeitet haben, um eine solche Entdeckung zu machen. Durch den Ausschluss von Menschen aus dem Prozess haben Astronomen mehr Zeit, Beobachtungen zu analysieren und neue Hypothesen zu entwickeln.

Der Entdeckungsprozess für Supernovae umfasst typischerweise die manuelle Untersuchung mehrerer Bilder desselben Teils des Himmels, die zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen wurden. Dieser zeitaufwändige Prozess ist notwendig, um neu auftretende Lichtquellen zu identifizieren, bei denen es sich möglicherweise um Supernovae handeln könnte. Sobald ein Kandidat identifiziert ist, müssen Astronomen Spektraldaten sammeln, um seine Natur zu bestimmen. Automatisierte Tools wie BTSbot rationalisieren diesen Prozess und ermöglichen es Astronomen, sich auf die spannendere Arbeit der Dateninterpretation zu konzentrieren.

Um BTSbot zu trainieren, nutzte das Team 1.4 Millionen Archivbilder, darunter auch solche von bestätigten Supernovae und anderen temporären Lichtquellen. Durch den Vergleich mehrerer Bilder des Himmels identifiziert das KI-System mögliche Supernovae und koordiniert sie mit einem Roboterteleskop, um Spektraldaten zu erhalten. Die Daten werden dann zur Analyse gesendet und die vollständigen Ergebnisse werden online geteilt.

Während Wissenschaftler weiterhin die Grenzen und Anwendungen der KI erforschen, steigern Tools wie BTSbot die Effizienz der astronomischen Forschung. Durch die Automatisierung bestimmter Aufgaben verschafft die KI den Astronomen wertvolle Zeit, tiefer in ihre Beobachtungen einzutauchen und die Geheimnisse des Universums zu lüften. Solange sich die KI weiterhin auf die Erforschung des Kosmos konzentriert, ist ihr Potenzial zum Nutzen der Menschheit immens.

