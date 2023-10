Wissenschaftler nutzen KI, um umstrittene 3.5 Milliarden Jahre alte Gesteinsprobe zu untersuchen

Wissenschaftler haben sich an KI gewandt, um eine langjährige Debatte über eine 3.5 Milliarden Jahre alte Gesteinsprobe namens Apex-Hornstein beizulegen, die in der Region Pilbara in Westaustralien entdeckt wurde. Ursprünglich deutete die Analyse des Gesteins darauf hin, dass es Mikrofossilien von alten Mikroben enthielt, was es zu einem potenziellen Kandidaten für Beweise für das älteste Leben auf der Erde machte. Spätere Untersuchungen deuteten jedoch darauf hin, dass der Hornstein möglicherweise nur Mineralien enthielt, was zu Unsicherheit und hitzigen Diskussionen unter Wissenschaftlern führte.

Ein Team unter der Leitung des Mineralogen Bob Hazen vom Geophysikalischen Labor der Carnegie Institution hat nun maschinelles Lernen, eine Form der KI, eingesetzt, um festzustellen, ob die Gesteinsprobe Hinweise auf früheres Leben enthält oder nicht. Ihre Ergebnisse, die in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurden, zeigen, dass die Technik zwischen biotischen Proben, die von lebenden Organismen stammen, und abiotischen Proben, die von nicht lebenden Mechanismen stammen, unterscheiden kann.

Dieser Ansatz ist nicht nur für die Lösung der Debatte um den Apex-Hornstein von Bedeutung, sondern auch für das breitere Gebiet der Astrobiologie. Durch die Identifizierung der mit Leben verbundenen chemischen Muster hofft das Team, neue Wege für die Suche nach Anzeichen antiken Lebens auf der Erde und sogar auf anderen Planeten im Sonnensystem zu finden. Anstatt einfach nach bestimmten Biomolekülen wie DNA zu suchen, verfolgt das Team einen umfassenderen Ansatz. Sie glauben, dass sich die Chemie des Lebens von Natur aus von der Chemie des Nichtlebens unterscheiden wird, was es ihnen ermöglicht, Biosignaturen in einem breiteren Spektrum von Proben zu identifizieren.

Um ihre KI-Technik zu testen, untersuchte das Team eine Sammlung von 134 kohlenstoffhaltigen Proben mittels Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GCMS). Die Proben umfassten eine Vielzahl biologischer Materialien wie menschliche Haare, Körner, Samen, Bakterien und Pflanzen. Mit dieser Methode zeigte das Team, dass es möglich ist, die Verteilung und Muster von mit Leben verbundenen Molekülen zu identifizieren. Diese Erkenntnisse eröffnen neue Möglichkeiten für die Suche nach außerirdischem Leben und können Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde geben.

