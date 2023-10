Die Monderkundung im Rahmen des Artemis-Programms der NASA zielt darauf ab, Geheimnisse des Weltraums zu entschlüsseln

By

Experten des 74. Internationalen Astronautischen Kongresses in Baku glauben, dass das internationale Artemis-Programm der NASA, das sich auf die Erforschung des Mondes konzentriert, das Potenzial hat, die Erforschung des Weltraums zu revolutionieren und den Weg für die zukünftige menschliche Besiedlung von Mond und Mars zu ebnen. Das am 16. November 2022 gestartete Artemis-Projekt, bei dem die unbemannte Raumsonde Orion den Mond umkreist, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Weltraumforschung.

Das langfristige Ziel, andere Himmelskörper zu kolonisieren, basiert auf der Erkenntnis, dass die Ressourcen der Erde endlich sind. Miguel Bello Mora, der Generaldirektor der spanischen Raumfahrtbehörde, betont die Bedeutung der Errichtung menschlicher Siedlungen in alternativen Umgebungen und erklärt: „Unsere Ressourcen auf der Erde werden irgendwann für die Bevölkerung erschöpft sein, daher müssen wir andere Umgebungen kolonisieren, je früher, desto besser.“ .“

Weltraumexperten behaupten, dass eine bemannte Mission zum Mond entscheidend für das Verständnis der physikalischen und biologischen Auswirkungen der Weltraumforschung auf Astronauten ist. Studien auf der Internationalen Raumstation (ISS) haben bereits neurologische und physiologische Auswirkungen auf Astronauten bei Langzeitmissionen im Weltraum gezeigt. Die ISS dient als wertvolles Analogon für zukünftige Mond- und Marsmissionen und liefert Einblicke in die Herausforderungen, die sich aus verringerter Schwerkraft und erhöhter Strahlung ergeben.

Artemis 2, geplant für November 2024, wird Zeuge der ersten bemannten Mission sein, die den Mond umkreist, gefolgt von einer weiteren Orbitalmission als Teil von Artemis 3 im Dezember 2025. Diese Missionen werden den Weg für die Errichtung eines Außenpostens ebnen, der den Mond umkreist und dient als Ausgangspunkt für die Erforschung des Weltraums. Mit der Entwicklung von Landefahrzeugen, Isolationskapseln zur Beurteilung der psychologischen und physischen Auswirkungen von Langzeitmissionen und Schutzausrüstung zum Schutz von Astronauten vor Weltraumstrahlung bereitet sich die NASA ernsthaft auf bemannte Mondlandungen vor.

Die nächste Mission, Artemis 2, wird mehrere Besatzungsmitglieder umfassen, darunter auch Astronautinnen wie Christina Hammock Koch von der NASA und Jeremy Hansen von der Canadian Space Agency. Ziel dieser vielfältigen Besatzungszusammensetzung ist es, mehr Frauen für eine Karriere in der Weltraumforschung zu inspirieren und den Frauenanteil in der Branche zu erhöhen.

