Das internationale Team der NASA wurde für die Artemis-I-Mission ausgezeichnet

Die International Academy of Astronautics hat ihren prestigeträchtigen Laurels for Team Achievement Award 2023 an das internationale Team verliehen, das die Artemis-I-Mission der NASA unterstützt hat. Der Preis wurde am 1. Oktober im Rahmen des Academy Day-Programms in Baku, Aserbaidschan, verliehen. Das Team bestehend aus Wissenschaftlern, Ingenieuren, Technikern und Managern im Bereich Raumfahrt wurde für seine außergewöhnlichen Leistungen und Leistungen ausgezeichnet.

Die Artemis-I-Mission, die erste einer Reihe von Missionen, zielte darauf ab, eine langfristige Erkundung des Mondes zu etablieren und zukünftige Missionen zum Mars vorzubereiten. Mit der Auszeichnung werden die Beiträge gewürdigt, die die NASA und ihre Partner aus aller Welt bei der Unterstützung des Flugtests Artemis I geleistet haben.

Amit Kshatriya, stellvertretender stellvertretender Administrator des Mond-Mars-Programms, nahm die Auszeichnung im Namen des Artemis-I-Teams entgegen. Kshatriya bedankte sich für die gemeinsamen Bemühungen der NASA, internationaler Partner und Industriepartner, die zum Erfolg der Mission beigetragen haben. Er betonte, wie wichtig es sei, bahnbrechende wissenschaftliche Forschungen auf dem Mond durchzuführen und sich auf den nächsten großen Schritt der Menschheit zur Erforschung des Roten Planeten vorzubereiten.

Die Artemis-I-Mission umfasste den Start der unbemannten Orion-Raumsonde mithilfe der SLS-Rakete (Space Launch System). Die Raumsonde absolvierte einen 25.5-tägigen Flugtest und legte dabei eine Strecke von über 1.4 Millionen Meilen um den Mond und zurück zur Erde zurück. Die Mission war ein bedeutender Meilenstein, da die Orion-Raumsonde weiter flog als jedes andere für Menschen gebaute Raumschiff und etwa 270,000 Meilen über den Mond hinausreichte. Der Erfolg von Artemis I ebnete den Weg für die nachfolgende Artemis-II-Mission, an der Astronauten beteiligt sein werden.

Mit dem Laurels Award wurden die Beiträge verschiedener internationaler Partner gewürdigt, darunter die Europäische Weltraumorganisation (ESA), die Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), die italienische Weltraumorganisation, die israelische Weltraumorganisation und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das Deep Space Network spielte eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung der Weltraumkommunikation und Navigation für Artemis I über Bodenstationen in Australien und Spanien.

Auch Industriepartner wurden für ihren Beitrag gewürdigt, darunter Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman und Airbus. Kshatriya widmete die Auszeichnung den Tausenden von Facharbeitern und ihren Familien, die an der Entwicklung der Rakete, des Raumfahrzeugs und der Unterstützungssysteme für Artemis I beteiligt waren.

Die International Academy of Astronautics, eine unabhängige, von den Vereinten Nationen anerkannte Nichtregierungsorganisation, überreicht den Laurels Award. Mit Mitgliedern aus über 80 Ländern bringt die Akademie Experten der Raumfahrt zusammen, um Erfolge anzuerkennen, aktuelle Themen zu diskutieren und Leitlinien für die nichtmilitärische Nutzung des Weltraums und die Erforschung des Sonnensystems bereitzustellen.

Mit dem Artemis-Programm will die NASA die erste Frau und den ersten farbigen Menschen auf dem Mond landen. Die Agentur wird mehr Teile der Mondoberfläche als je zuvor erforschen und innovative Technologien nutzen, um die Geheimnisse unseres Sonnensystems und unseres Heimatplaneten zum Wohle aller zu lüften.

Quellen: Die International Academy of Astronautics.