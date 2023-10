Neue Erkenntnisse zur Planetesimalbildung: Arrokoths Hügel als Bausteine

Zusammenfassung: Eine kürzlich im Planetary Science Journal veröffentlichte Studie hat zwölf Hügel auf Arrokoth, einem Kuipergürtelobjekt, identifiziert, die wertvolle Einblicke in die Entstehung von Planetesimalen liefern. Arrokoth, auch bekannt als (486958) 2014 MU69, ist das am weitesten entfernte und primitivste Objekt, das jemals von einer Raumsonde erkundet wurde. Die auf Arrokoth gefundenen Hügel sind etwa 5 Kilometer lang und haben ähnliche Eigenschaften, einschließlich Form, Farbe und Reflexionsvermögen. Es wird angenommen, dass diese Hügel entstanden sind, als sich langsam Eismaterial auf der Oberfläche des Objekts ansammelte.

Laut Alan Stern, dem Hauptforscher der New Horizons-Mission, kann das Verständnis der Entstehung der Arrokoth-Hügel dazu beitragen, die Modelle der Planetesimalbildung zu verfeinern. Wenn diese Hügel als repräsentative Bausteine ​​alter Planetesimale dienen, wirft dies Fragen nach der bevorzugten Größe dieser Bausteine ​​auf. Die Entdeckungen von Arrokoth könnten für die bevorstehende Raumsondenmission Lucy von Nutzen sein, die darauf abzielt, Jupiters trojanische Asteroiden zu erforschen.

Arrokoth ist Teil des Kuipergürtels, einer riesigen Ansammlung kleiner Eiskörper, die als Überreste aus der Frühphase des Sonnensystems dienen. Ähnlich wie der Hauptasteroidengürtel beherbergt der Kuipergürtel auch größere Objekte wie Pluto und Charon. Die Beobachtungen der einzigartigen Form von Arrokoth deuten darauf hin, dass sich seine beiden Lappen wahrscheinlich getrennt bildeten und später sanft in einer Partikelwolke verschmolzen. Seine Farbähnlichkeit stützt die Interpretation, dass Arrokoth ein Urobjekt ist, das seit den frühen Tagen des Sonnensystems existiert.

Die Hügel von Arrokoth liefern wertvolle Einblicke in das Verständnis der Planetesimalbildungstheorien. Die bevorstehenden Missionen Lucy und Comet Interceptor werden nach ähnlichen Strukturen auf anderen unberührten Planetesimalen suchen und so zu unserem Verständnis darüber beitragen, wie sich diese Objekte in verschiedenen Regionen des alten Sonnensystems ansammeln. Während Wissenschaftler weiterhin die von New Horizons gesendeten Daten untersuchen, wächst Arrokoths Bedeutung als Schlüsselobjekt bei der Aufklärung der Geheimnisse unserer kosmischen Geschichte.

Definitionen:

– Kuipergürtel: Eine Region jenseits der Neptunbahn, die kleine Eiskörper enthält, die von der Entstehung des Sonnensystems übrig geblieben sind.

– Planetesimal: Ein Baustein von Planeten, dessen Größe typischerweise zwischen Kilometern und Hunderten von Kilometern liegt.

– Raumsonde Lucy: Eine NASA-Mission zur Erforschung der trojanischen Asteroiden des Jupiter.

– Trojanische Asteroiden: Asteroiden, die die gleiche Umlaufbahn wie ein Planet haben und sich an stabilen Orten befinden, die als Lagrange-Punkte bekannt sind.

– Sonnensystem: Die Sammlung von Planeten, Monden, Asteroiden, Kometen und anderen Himmelskörpern, die die Sonne umkreisen.

Quellen:

– Planetary Science Journal

– New Horizons-Mission

– 55. Jahrestreffen der Division for Planetary Sciences (DPS) der American Astronomical Society

– Southwest Research Institute (SwRI)

– Hubble-Weltraumteleskop