Arianespace startet kleinen geostationären Satelliten für Intelsat auf Ariane 6

Arianespace hat mit Intelsat einen Vertrag über den Start des Satelliten IS-45 in der ersten Hälfte des Jahres 2026 unterzeichnet. Der Satellit wird auf der Ariane 6, insbesondere der Ariane 64-Variante, gestartet. Der eine Tonne schwere Satellit IS-45 wird eine Nutzlast von 12 Ku-Band-Transpondern tragen. Es basiert auf der von Swissto12 mit Unterstützung der Europäischen Weltraumorganisation entwickelten HummingSat-Plattform.

Mit diesem Vertrag ist es fast 40 Jahre her, dass Arianespace im Oktober 507 den ersten Start für Intelsat durchführte und den Satelliten Intelsat 1983 in eine geostationäre Umlaufbahn brachte. Allerdings hat sich der Markt für geostationäre Satelliten seitdem erheblich verändert. Die Nachfrage nach diesen Satelliten, die einst den Kern des Marktes für kommerzielle Trägerraketen bildeten, ist in den letzten Jahren aufgrund der Zunahme von Breitbandkonstellationen in erdnahen Umlaufbahnen zurückgegangen.

Stéphane Israël, CEO von Arianespace, hebt diese Verschiebung der Nachfrage hervor und erklärt, dass jetzt weniger geostationäre Satelliten bestellt würden und diese nicht mehr so ​​schwer seien wie früher. Trotz dieses Rückgangs halten Trägerraketen den Markt für kommerzielle geostationäre Umlaufbahnen (GEO) immer noch für wichtig. Tory Bruno, CEO der United Launch Alliance, geht davon aus, dass dieser Markt bei etwa 10 Starts pro Jahr stabil bleiben wird. Tom Ochinero, Vizepräsident für kommerzielle Verkäufe bei SpaceX, betont ebenfalls die Bedeutung des GEO-Marktes und lehnt das Narrativ vom Verschwinden von GEO-Starts ab.

Die Führungskräfte erkennen jedoch an, dass der Haupttreiber der Markteinführungsnachfrage derzeit Breitbandkonstellationen sind. Das Design dieser Konstellationen erfordert ein gleichmäßiges Starttempo, auch nach der Fertigstellung des Systems, wenn alte Satelliten ersetzt werden. Israel stellt fest, dass GEO zwar immer noch vorhanden ist, Konstellationen jedoch jetzt der stärkere Wachstumsmotor sind.

