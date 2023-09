Das Riesen-Magellan-Teleskop erreicht Meilenstein bei der Herstellung von Primärspiegeln

Das Giant Magellan Telescope (GMT) macht erhebliche Fortschritte im Montageprozess und beginnt mit der Herstellung und Politur seines siebten und letzten Primärspiegels. Dieser Meilenstein markiert die Fertigstellung der riesigen 368 Quadratmeter großen Lichtsammelfläche des Teleskops, die die größte und anspruchsvollste Optik sein wird, die jemals hergestellt wurde.

Die Herstellung des Primärspiegels erfolgt im Richard F. Caris Mirror Lab der University of Arizona. Unter den Tribünen des Arizona Wildcats Football Stadium werden in einem einzigartigen Ofen fast 20 Tonnen reinstes optisches Glas auf 1,165 Grad Celsius erhitzt. Wenn das Glas schmilzt, wird es nach außen geformt, um die gekrümmte paraboloide Oberfläche des Spiegels zu bilden. Sobald der Spiegel mit 8.4 Metern Durchmesser in den nächsten drei Monaten abgekühlt ist, geht es in die Polierphase.

Der Hauptspiegel der GMT ist nur ein Teil einer bemerkenswerten technischen Leistung. Im zusammengebauten Zustand fungieren die sieben Spiegel des Teleskops als ein monolithischer 25.4-Meter-Spiegel und bieten eine bis zu 200-fache Empfindlichkeit und eine viermal höhere Bildauflösung als aktuelle Weltraumteleskope. Dieses Spiegelarray wird das GMT zum ersten extrem großen Teleskop der Welt machen, dessen Hauptspiegel fertiggestellt ist.

Der Herstellungsprozess von Teleskopen geht über die Spiegelproduktion hinaus. Die 39 Meter hohe Teleskopstruktur wird aus 2,100 Tonnen amerikanischem Stahl in einer Anlage in Rockford, Illinois, gebaut. Darüber hinaus ist auch die Herstellung der adaptiven Sekundärspiegel des GMT im Gange.

Rebecca Bernstein, Chefwissenschaftlerin des GMT, betonte das bahnbrechende Potenzial des Teleskops. Mit seiner hohen räumlichen und spektralen Auflösungsfähigkeit wird das GMT über die einzigartige Fähigkeit verfügen, Planeten zu untersuchen und möglicherweise ihre Gesteinszusammensetzung, das Vorhandensein von flüssigem Wasser und die molekulare Zusammensetzung ihrer Atmosphären zu bestimmen, was auf die Möglichkeit von Leben hinweisen könnte.

Es wird erwartet, dass das GMT bis zum Ende des Jahrzehnts das Licht der Welt erblickt und darauf abzielt, Antworten auf einige der tiefgreifendsten Fragen der Menschheit über unsere Ursprünge und die Existenz von Leben außerhalb der Erde zu liefern.

Quellen:

– Pressemitteilung zum Riesen-Magellan-Teleskop

– Richard F. Caris Mirror Lab der University of Arizona