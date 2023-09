Die globale Verbreitung und Ökologie von Feenkreisen

By

Der umfassendste Atlas der Feenkreise, ein faszinierendes Phänomen, das durch Muster aus nacktem Boden, umgeben von kreisförmigen Vegetationsflächen, gekennzeichnet ist, wurde veröffentlicht. Die Studie dokumentierte 263 neue Feenkreisstandorte in 15 Ländern auf drei Kontinenten, darunter Madagaskar und Asien. In Nordamerika wurden jedoch keine Feenkreise offiziell dokumentiert. Diese Forschung liefert Beweise dafür, dass Feenkreise häufiger vorkommen als bisher angenommen, und ermöglicht es Forschern, die Faktoren zu verstehen, die ihre weltweite Verbreitung beeinflussen.

Feenkreise faszinieren Wissenschaftler seit langem und die Theorien über ihre Ursachen reichen von Termitenaktivität bis hin zu radioaktiven Mineralien. Vor dieser Studie wurden Feenkreise nur in den Trockengebieten Südwestafrikas und Zentralaustraliens beobachtet. Die Autoren der Studie geben an, dass diese Forschung Einblicke in die Ökologie, Biogeographie und globale Verbreitung dieser Vegetationsmuster bietet.

Die berühmteste Sammlung von Feenkreisen befindet sich in der Namib-Wüste im Südwesten Afrikas, wo Millionen dieser Kreise zu finden sind. Die Kreise sind unterschiedlich groß und bestehen aus kahlen Erdflächen, die von Grasringen umgeben sind. Der Studie zufolge finden sich märchenförmige Vegetationsmuster typischerweise in Umgebungen, die durch spezifische Bodenbedingungen wie niedrige Nährstoffgehalte und hohen Sandgehalt in Kombination mit trockenem Klima mit hohen Temperaturen und hoher Niederschlagssaisonalität gekennzeichnet sind. Auch bestimmte biologische Elemente, wie zum Beispiel Termitennester, spielen beim Vorhandensein dieser Muster eine Rolle.

Die Forscher nutzten auf künstlicher Intelligenz basierende Modelle und Satellitenbilder, um neue Orte mit Mustern zu identifizieren, die an Feenkreise erinnern. Die Entdeckungen erweiterten die bekannte Verbreitung von Feenkreisen auf Regionen wie die Sahelzone, die Westsahara, das Horn von Afrika, Madagaskar, Südwestasien und Zentralaustralien. Interessanterweise wurden bisher weder in Amerika noch in Europa Feenkreise dokumentiert.

Quellen:

– Die Proceedings der National Academy of Sciences

– Universität Alicante

Definitionen:

– Feenkreise: Muster aus nacktem Boden, umgeben von kreisförmigen Vegetationsflächen

– Vegetationsmuster: Muster wie Ringe, Bänder und Flecken, die in Wüsten und Trockengebieten vorkommen

– Biogeographie: Das Studium der Verbreitung von Arten und Ökosystemen