Sind Pulsare der Schlüssel zur Suche nach Dunkler Materie?

Eine neue Studie legt nahe, dass Pulsare, insbesondere ihr verbleibendes Leuchten, der Schlüssel zum Nachweis von Teilchen dunkler Materie, sogenannten Axionen, sein könnten. Während schwach wechselwirkende massive Teilchen (WIMPs) am häufigsten als Kandidaten für Dunkle Materie in Betracht gezogen werden, sind Axionen eine weitere beliebte Option. Ursprünglich vorgeschlagen, um bestimmte Komplexitäten in der Teilchenphysik anzugehen, handelt es sich bei Axionen um ladungslose Teilchen mit geringer Masse, die nicht stark mit regulärer Materie oder Licht interagieren, was sie zu idealen Kandidaten für dunkle Materie macht. Die Herausforderung besteht jedoch darin, das schwache und diffuse Licht zu erkennen, das beim Zerfall von Axionen in Photonen entsteht.

Die vorgeschlagene Studie untersucht die Möglichkeit, das verbleibende Leuchten von Axionen zu erkennen, indem man sich auf Pulsare konzentriert, bei denen es sich um Neutronensterne handelt, die von starken Magnetfeldern umgeben sind. Pulsare erzeugen aus ihren Magnetpolen starke Energieströme und erzeugen große Mengen an Axionen, die theoretisch in Licht zerfallen. Die Autoren der Studie entwickelten ein Modell zur Abschätzung der durch den Axionzerfall erzeugten Lichtmenge und simulierten deren Auftreten in den Radioblitzen leistungsstarker Pulsare. Sie verglichen ihr Modell mit Beobachtungen von 27 nahegelegenen Pulsaren, fanden jedoch keine Hinweise auf Axionen.

Die Ergebnisse dieser Studie gehen nicht davon aus, dass Axionen dunkle Materie sind; Stattdessen untersuchen sie die Existenz von Axionen selbst. Basierend auf ihren Beobachtungen konnten die Forscher die Masse der Axionen eingrenzen und fanden heraus, dass sie nicht leichter als 10-8 Elektronenvolt oder schwerer als 10-5 Elektronenvolt sein können. Diese Massenbeschränkung liefert wertvolle Einblicke in die Teilchenphysik, lässt aber die Natur der Teilchen der Dunklen Materie noch unklar.

Während die Suche nach der schwer fassbaren Dunklen Materie weitergeht, unterstreicht diese Studie das Potenzial von Pulsaren und ihrem verbleibenden Leuchten, die Geheimnisse der Axionen zu entschlüsseln und möglicherweise die Natur der Dunklen Materie selbst aufzudecken.

