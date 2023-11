Neue Erkenntnisse geben Aufschluss über Nachbeben historischer Erdbeben

Eine kürzlich im Journal of Geophysical Research: Solid Earth veröffentlichte Studie zeigt, dass die zentralen und östlichen Vereinigten Staaten möglicherweise immer noch Nachbeben von tödlichen Erdbeben aus dem 1800. Jahrhundert erleben. Dieser Befund stellt die lange bestehende Annahme in Frage, dass in stabilen Regionen wie Nordamerika keine nennenswerte seismische Aktivität auftritt.

Im Gegensatz zu Gebieten in der Nähe von Plattengrenzen kommt es im stabilen kontinentalen Inneren Nordamerikas selten zu Erdbeben. Dies hat Wissenschaftler dazu veranlasst, die Quelle der modernen Seismizität in diesen Regionen in Frage zu stellen. Um dieses Phänomen zu untersuchen, konzentrierten sich die Forscher auf drei große Erdbeben, die im 17. und 19. Jahrhundert stattfanden: eines in der Nähe von Quebec (Kanada) im Jahr 1663, ein weiteres entlang der Grenze zwischen Missouri und Kentucky in den Jahren 1811–1812 und das berühmte Charleston-Erdbeben in South Carolina im Jahr 1886.

Mithilfe der Methode des nächsten Nachbarn und der Analyse von Erdbeben in einem Umkreis von 250 Kilometern um die historischen Epizentren konnten die Forscher potenzielle Nachbeben identifizieren. Um eine genaue Aufzeichnung zu gewährleisten, wurde ein Magnitudenschwellenwert von 2.5 festgelegt, der es dem Team ermöglichte, zwischen Nachbeben und seismischer Hintergrundaktivität zu unterscheiden.

Die räumliche Verteilungsanalyse lieferte Einblicke in die Art der seismischen Aktivität. Überraschenderweise wurde festgestellt, dass die Nachbebensequenz in der Nähe von Quebec nichts mit moderner Seismizität zu tun hatte. Die Studie legt jedoch nahe, dass die Erdbeben entlang der Grenze zwischen Missouri und Kentucky und in Charleston auch Jahrhunderte später noch Nachbeben auslösen könnten.

Es wird geschätzt, dass etwa 30 Prozent der Erdbeben in der Nähe der Grenze zwischen Missouri und Kentucky und 16 Prozent in Charleston wahrscheinlich Nachbeben der historischen Erdbeben sind. Diese Ergebnisse verdeutlichen die komplexe und andauernde Natur der seismischen Landschaft in diesen Regionen.

Diese Studie stellt das herkömmliche Verständnis der seismischen Aktivität in stabilen Regionen in Frage und betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die langfristigen Auswirkungen historischer Erdbeben vollständig zu verstehen. Das Verständnis der Quellen und der Natur der modernen Seismizität ist von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung der Gefahrenbewertung und die Gewährleistung der Sicherheit von Gemeinden in erdbebengefährdeten Gebieten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist seismische Aktivität?

A: Unter seismischer Aktivität versteht man das Auftreten von Erdbeben oder verwandten Phänomenen wie Zittern und Nachbeben, die durch die Bewegung tektonischer Platten verursacht werden.

F: Was sind Nachbeben?

A: Nachbeben sind kleine Erdbeben, die nach einem größeren Erdbeben auftreten und durch die Neuanpassung von Spannungen in der Erdkruste verursacht werden.

F: Warum ist die Untersuchung von Nachbeben wichtig?

A: Die Untersuchung von Nachbeben liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten seismischer Ereignisse, hilft, die Auswirkungen großer Erdbeben zu verstehen und hilft bei der Einschätzung der zukünftigen seismischen Gefahr in betroffenen Regionen.

F: Wie unterscheiden sich Nachbeben von Vorbeben?

A: Vorbeben sind kleinere Erdbeben, die einem größeren Erdbeben vorausgehen und Teil derselben Folge sind. Nachbeben hingegen treten nach einem größeren Erdbeben auf und können Tage, Wochen oder sogar Monate andauern.

F: Sind stabile Regionen anfällig für Erdbeben?

A: Im Allgemeinen kommt es in stabilen Regionen abseits der Plattengrenzen zu weniger Erdbeben als in tektonisch aktiven Gebieten. Diese Studie legt jedoch nahe, dass selbst stabile Regionen Nachbeben aufgrund historischer seismischer Ereignisse erleben können.