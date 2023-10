Sind Hunde schlauer als Wölfe? Nicht ganz, aber es ist kompliziert

By

Seit ihrer Entwicklung vom Grauwolf vor über 15,000 Jahren haben Hunde einen langen Weg zurückgelegt. Doch sind moderne Hunde tatsächlich schlauer als ihre Vorfahren? Experten zufolge ist die Antwort nicht so einfach. Obwohl Hunde und Wölfe über unterschiedliche kognitive Fähigkeiten verfügen, wäre es falsch zu behaupten, dass der eine von Natur aus schlauer sei als der andere.

Die Tierkognition umfasst eine Reihe von Fähigkeiten, die in zwei Kategorien eingeteilt werden können: soziale Kognition und nichtsoziale Kognition. Soziale Kognition bezieht sich auf die Fähigkeiten eines Individuums im Umgang mit anderen Tieren, während sich nichtsoziale Kognition darauf bezieht, wie Tiere die physische Welt um sie herum wahrnehmen und manipulieren. Hunde und Wölfe verfügen über unterschiedliche kognitive Fähigkeiten, die mit ihrem spezifischen Lebensstil übereinstimmen.

Der Zeigetest ist ein gängiges Experiment zur Messung kognitiver Fähigkeiten sowohl bei Hunden als auch bei Wölfen. In einer kürzlich durchgeführten Studie beobachteten Forscher, dass Hunde doppelt so häufig wie Wölfe versteckte Nahrung anhand von Hinweisen wie Zeigen oder Starren finden. Diese Ergebnisse legen nahe, dass die Kognition von Hunden darauf vorbereitet ist, menschliche Gesten und Absichten zu verstehen. Umgekehrt haben Wölfe möglicherweise ein besseres Verständnis für Ursache und Wirkung, wie sie in einem Experiment zeigten, bei dem sie davon Abstand nahmen, sich einem leeren, geschüttelten Becher zu nähern. Das Kausalitätsverständnis der Wölfe ist wahrscheinlich anpassungsfähig, da sie auf die unabhängige Jagd im Wald angewiesen sind.

Allerdings lässt sich die kognitive Leistungsfähigkeit nicht auf ein einfaches Rankingsystem reduzieren. Friederike Range, Gründerin des Wolf Science Center in Wien, betont, dass es zahlreiche Tests zur Bewertung kognitiver Fähigkeiten bei Hunden und Wölfen gibt. Insgesamt neigen Wölfe eher zu kooperativen Aufgaben mit Artgenossen, während Hunde sich bei der Erledigung von Aufgaben mit Menschen hervortun.

Das Ziel dieser Tests besteht nicht darin, festzustellen, ob Hunde von Natur aus schlauer sind als Wölfe, sondern darin, ein tieferes Verständnis dafür zu gewinnen, wie ihre einzigartigen kognitiven Fähigkeiten es ihnen ermöglichen, sich in der Welt zurechtzufinden. So wie es schwierig wäre, die Intelligenz von Individuen wie Van Gogh und Einstein zu vergleichen, erweist sich die Bewertung der Intelligenz von Tieren aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten als noch komplexer.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Intelligenz von Hunden und Wölfen nicht auf einfache Weise gemessen werden kann. Jede Art verfügt über kognitive Fähigkeiten, die an ihre spezifischen Umgebungen und Anforderungen angepasst sind. Das Verständnis dieser Unterschiede steigert unsere Wertschätzung für die bemerkenswerten kognitiven Fähigkeiten, die sowohl domestizierte als auch wilde Hunde aufweisen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Sind Hunde klüger als Wölfe?

Obwohl Hunde und Wölfe über unterschiedliche kognitive Fähigkeiten verfügen, wäre es falsch zu behaupten, dass der eine von Natur aus schlauer ist als der andere. Hunde sind oft besser darin, menschliche Gesten und Absichten zu verstehen, während Wölfe ein besseres Verständnis für Ursache und Wirkung an den Tag legen.

Wie messen Forscher die Kognition bei Hunden und Wölfen?

Wissenschaftler nutzen verschiedene Experimente, um die kognitiven Fähigkeiten von Hunden zu beurteilen. Ein häufiger Test ist der Zeigetest, bei dem Forscher Lebensmittel verstecken und Hinweise wie Zeigen oder Blicken geben. Forscher untersuchen auch die Fähigkeit der Tiere, Ursache und Wirkung zu verstehen, ihre Leistung bei sozialen und körperlichen Aufgaben und viele andere Faktoren.

Warum ist es schwierig, die Intelligenz von Hunden und Wölfen einzuordnen?

Der Vergleich der Intelligenz von Hunden und Wölfen oder zwei beliebigen Individuen ist aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten komplex. Verschiedene Arten weisen kognitive Fähigkeiten auf, die mit ihren spezifischen ökologischen und evolutionären Anpassungen übereinstimmen. Darüber hinaus ist es selbst im menschlichen Kontext schwierig, Intelligenz zu definieren.

Spielt die Domestikation eine Rolle bei den kognitiven Unterschieden zwischen Hunden und Wölfen?

Ja, die Domestizierung hat die kognitiven Fähigkeiten von Hunden beeinflusst. Hunde haben sich an das Leben und Arbeiten mit Menschen angepasst, was im Vergleich zu ihren wilden Artgenossen zu anderen kognitiven Fähigkeiten geführt hat. Wölfe hingegen setzen eher auf kooperative Aufgaben innerhalb ihrer eigenen Gruppe.