Der Arktis-Wettersatellit: Verbesserung der Wettervorhersagen in der Arktis

Eine bahnbrechende Mission ist im Gange, um die Wettervorhersage in der Arktis zu revolutionieren. Der von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entwickelte Arktis-Wettersatellit soll den Mangel an Daten für genaue kurzfristige Vorhersagen in dieser Region beheben. Der Satellit, der im Rahmen des New-Space-Ansatzes in nur 36 Monaten gebaut wurde, wurde nun für eine Reihe entscheidender Tests von OHB in Schweden nach Deutschland transportiert.

Herkömmliche Satelliten in geostationären und polaren Umlaufbahnen liefern wertvolle Daten für die Wettervorhersage. Allerdings war die Überwachung der Arktis aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit geostationärer Satelliten unzureichend. Der Arktische Wettersatellit, der als Prototyp für die potenzielle EPS-Sterna-Konstellation dient, soll das ändern.

Die EPS-Sterna-Mission sieht eine Konstellation von sechs Mikrosatelliten in drei Orbitalebenen vor, um einen kontinuierlichen Strom von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten von jedem Ort der Erde bereitzustellen. Diese Konstellation würde kurzfristige Wettervorhersagen oder „Nowcasting“ in der Arktis ermöglichen und die globalen Wettervorhersagen verbessern. Der Satz von sechs Mikrosatelliten würde dreimal aufgefüllt.

Bevor die EPS-Sterna-Mission Wirklichkeit wird, muss der Prototyp des Arktischen Wettersatelliten seine Wirksamkeit unter Beweis stellen. Der Satellit ist mit einem hochmodernen 19-Kanal-Mikrowellenradiometer mit Cross-Track-Scanning ausgestattet, das bei allen Wetterbedingungen hochauflösende Feuchtigkeits- und Temperaturmessungen der Atmosphäre liefern soll.

Der Satellit wurde wichtigen Tests unterzogen, einschließlich der Überprüfung der Verbindungen zwischen dem Satelliten und dem Missionskontrollzentrum. Es durchläuft derzeit eine Umwelttestkampagne bei der IABG in Deutschland, wo es Startvibrationen, Lärm und extremen Temperaturbedingungen im Orbit ausgesetzt wird. Nach Abschluss dieser Tests wird der Satellit zur Endkontrolle zu OHB in Schweden zurückkehren, bevor er zum Startplatz von SpaceX in Vandenberg, Kalifornien, transportiert wird.

Der voraussichtliche Starttermin für den Arktischen Wettersatelliten ist der 1. Juni 2024 an Bord einer Falcon 9-Rakete. Im Erfolgsfall wird diese Mission einen bedeutenden Meilenstein bei der Verbesserung der Wettervorhersagefähigkeiten in der Arktis und darüber hinaus darstellen.

FAQ

Was ist der Zweck des Arktischen Wettersatelliten?

Der Arctic Weather Satellite zielt darauf ab, die Wettervorhersagen in der Arktis zu verbessern, wo es derzeit an genauen Kurzzeitdaten mangelt.

Was ist die EPS-Sterna-Konstellation?

Die EPS-Sterna-Mission ist eine potenzielle Konstellation von sechs Mikrosatelliten, die kontinuierliche Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten von jedem Ort der Erde liefern und so kurzfristige Wettervorhersagen ermöglichen und globale Wettervorhersagen verbessern würden.

Wann wird der Arktische Wettersatellit gestartet?

Der Satellit soll am 1. Juni 2024 an Bord einer Falcon-9-Rakete gestartet werden.

Welchen Beitrag wird der Satellit zur Wettervorhersage leisten?

Ausgestattet mit einem 19-Kanal-Mikrowellenradiometer mit kreuzweiser Abtastung wird der Satellit bei allen Wetterbedingungen hochauflösende Feuchtigkeits- und Temperaturdaten sammeln und so die Genauigkeit der Wettervorhersagen in der Arktis und weltweit verbessern.