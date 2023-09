Die älteste jemals entdeckte Holzkonstruktion weist auf fortgeschrittene Vorfahren hin

By

Archäologen haben an den Kalambo-Wasserfällen in Sambia eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und die älteste jemals gefundene Holzkonstruktion freigelegt, die mindestens 476,000 Jahre alt ist. Dieser Befund legt nahe, dass unsere Vorfahren weiter fortgeschritten waren als bisher angenommen. Die Holzkonstruktion, bei der es sich vermutlich um eine Plattform, einen Gehweg oder eine erhöhte Behausung handelte, war außergewöhnlich gut erhalten und weist Hinweise darauf auf, dass Steinwerkzeuge zum Zusammenfügen zweier großer Baumstämme verwendet wurden. An der Stätte wurde auch eine Sammlung von Holzwerkzeugen entdeckt, darunter ein Keil und ein Grabstock.

Diese Entdeckung stellt die Annahme in Frage, dass unsere Vorfahren Nomaden waren, da es sich bei dem Bauwerk offenbar um eine dauerhafte Behausung in der Nähe der Wasserfälle handelt. Das Vorhandensein einer dauerhaften Wasserquelle lässt darauf schließen, dass unsere Verwandten die Fähigkeit hatten, dauerhafte Bauwerke zu planen und zu errichten. Der Hauptautor der Studie, der Archäologe Larry Barham, betont, dass der Fund die transformativen Fähigkeiten und das abstrakte Denken unserer Vorfahren zeige. Er vermutet, dass sie ihre Intelligenz, Vorstellungskraft und Fähigkeiten nutzten, um etwas zu erschaffen, das es zuvor noch nie gegeben hatte.

Es wird angenommen, dass der hohe Wasserstand an den Kalambo Falls die Holzkonstruktion über die Jahrhunderte hinweg erhalten hat. Die Lumineszenzdatierung, eine neue Methode der Forscher, enthüllte das Alter der Struktur und bestätigte, dass sie vor der Evolution des Homo sapiens entstand. Frühere Holzkonstruktionen sind etwa 9,000 Jahre alt, weshalb diese Entdeckung für das Verständnis der Fähigkeiten unserer frühen Vorfahren von großer Bedeutung ist.

Dieser Befund unterstreicht die kognitiven Fähigkeiten unserer Vorfahren, darunter Planung, Visualisierung und die Fähigkeit, komplexe Strukturen zu erstellen. Es stellt frühere Annahmen über die Fähigkeiten und Lebensstile der frühen Menschen in Frage. Während weitere Forschung erforderlich ist, um den Zweck und die Funktion der Struktur vollständig zu verstehen, ist es klar, dass unsere Vorfahren die Fähigkeit zu fortgeschrittenem Denken und Problemlösungsvermögen besaßen.

