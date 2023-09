Laut einer Studie haben Menschen vor einer halben Million Jahren Holzkonstruktionen gebaut

Forscher der University of Liverpool und der Aberystwyth University haben Beweise dafür gefunden, dass Menschen vor einer halben Million Jahren Strukturen aus Holz gebaut haben. Das Team grub gut erhaltenes Holz an der archäologischen Stätte Kalambo Falls in Sambia aus, das mindestens 476,000 Jahre alt ist, also vor der Entwicklung des Homo sapiens. Schnittspuren von Steinwerkzeugen im Holz belegen, dass frühe Menschen zwei große Baumstämme formten und zusammenfügten, um eine Struktur zu schaffen, möglicherweise eine Plattform oder einen Teil einer Behausung.

Dieser Befund stellt die vorherrschende Ansicht in Frage, dass die Menschen der Steinzeit Nomaden waren. Die Region bot eine dauerhafte Wasser- und Nahrungsquelle im Überfluss und ermöglichte es diesen Menschen, sich niederzulassen und Strukturen zu errichten. Die Entdeckung von Holzkonstruktionen zeigt, dass diese frühen Menschen über Intelligenz, Vorstellungskraft und die Fähigkeit verfügten, etwas zu erschaffen, das es noch nie zuvor gegeben hatte.

Um das Alter der Funde zu bestimmen, nutzte das Forschungsteam neue Techniken zur Lumineszenzdatierung. Durch die Analyse des letzten Zeitpunkts, zu dem Mineralien im umgebenden Sand dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, konnten die Forscher das Alter des Holzes auf eine halbe Million Jahre schätzen. Diese neue Datierungsmethode hat erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis der menschlichen Evolution und ermöglicht eine Datierung weiter in die Vergangenheit.

Der Standort Kalambo Falls liegt am Kalambo-Fluss an der Grenze zwischen Sambia und der Rukwa-Region in Tansania. Es ist für seine archäologische Bedeutung bekannt und wurde für die Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes nominiert. Die jüngsten Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung der Stätte und Forscher plädieren für ihre Anerkennung als Weltkulturerbe der Vereinten Nationen.

Diese Forschung ist Teil des umfassenderen Projekts „Deep Roots of Humanity“, das vom britischen Arts and Humanities Research Council finanziert wird. Ziel ist es zu untersuchen, wie sich die menschliche Technologie in der Steinzeit entwickelte. Das Projekt beinhaltet eine Zusammenarbeit mit Sambias National Heritage Conservation Commission, dem Livingstone Museum, dem Moto Moto Museum und dem Nationalmuseum in Lusaka. Die Forscher gehen davon aus, dass aus dem überschwemmten Sand der Kalambo Falls weitere spannende Entdeckungen hervorgehen werden.