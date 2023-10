Archäologen, die im ehemaligen Kernland der Maya arbeiten, haben eine beispiellose Entdeckung gemacht – zwei „goldene Kugeln“, die in einem zuvor verborgenen Tunnel gefunden wurden. Die Kugeln bestehen aus Ton und sind mit einer Goldfolie umhüllt. Sie wurden in einem Seitentunnel unter dem Tempel der gefiederten Schlange in Mexiko gefunden. Auch die Wände des Tunnels waren mit einer Goldsubstanz bedeckt, was die Forscher zu der Annahme veranlasste, dass der Raum einem heiligen rituellen Zweck diente. Einige Forscher spekulieren, dass die Wände den Kosmos nachahmen und den Maya Raum bieten sollten, um den Nachthimmel zu studieren.

Bemerkenswert ist, dass der Maya-Kalender stark auf die Umlaufparameter der Planeten in unserem Sonnensystem abgestimmt ist, insbesondere auf die inneren Planeten. Die Maya waren besonders von der Umlaufbahn des Mars fasziniert, wie im Dresdner Codex, dem ältesten bekannten schriftlichen Bericht aus Amerika, belegt. Der Kodex zeigt, wie die Maya ihren Kalender in Bezug auf die Bewegung des Mars über den Himmel verfolgen und beschreiben.

Die goldenen Kugeln könnten eine wichtige Rolle bei der Erforschung des Roten Planeten durch die Maya gespielt und ihnen bei ihrem umfassenden Verständnis des Nachthimmels geholfen haben. Obwohl ihr genauer Zweck noch ungewiss ist, liefert die Entdeckung dieser Kugeln einen weiteren Beweis für die fortgeschrittenen wissenschaftlichen Kenntnisse der Maya und ihr beispielloses Verständnis von Himmelskörpern.

