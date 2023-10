Die NASA gibt Einzelheiten zur Annäherung des Asteroiden 2023 TK15 bekannt

By

Die NASA hat kürzlich Informationen über den Asteroiden 2023 TK15 weitergegeben, der voraussichtlich am 20. Oktober seine engste Begegnung mit der Erde haben wird. Dieser Asteroid wurde mit fortschrittlichen technischen Instrumenten wie dem NEOWISE-Teleskop, ALMA, Pans-STARRS1 und Catalina Sky Survey identifiziert und verfolgt .

Der Asteroid 2023 TK15 bewegt sich derzeit mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von rund 79,085 Kilometern pro Stunde – sogar schneller als ein Space Shuttle. Die NASA gibt bekannt, dass er in einer unglaublich geringen Entfernung von nur 379,994 Kilometern an der Erde vorbeifliegen wird, was geringer ist als die Entfernung des Mondes von 384,400 Kilometern. Diese enge Annäherung markiert eine der nächsten Asteroidenbegegnungen des Jahres.

Dieses Weltraumgestein gehört zur Apollo-Gruppe erdnaher Asteroiden und trägt eine größere Halbachse als die der Erde. Diese Asteroiden sind nach dem 1862 vom Astronomen Karl Reinmuth entdeckten Apollo-Asteroiden benannt. Trotz seiner Nähe zur Erde stellt der Asteroid 2023 TK15 aufgrund seiner geringen Größe keine Bedrohung dar. Die NASA schätzt, dass er etwa 130 Fuß breit ist und damit in der Größe einem Flugzeug vergleichbar ist.

Interessanterweise ist dies nicht das erste Mal, dass der Asteroid 2023 TK15 der Erde nahe kommt, obwohl es seine erste Bezeichnung als erdnahes Objekt (NEO) ist. Es passierte unseren Planeten bereits am 18. Juni 2022, aber das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA bestätigt, dass in naher Zukunft keine weiteren Annäherungsversuche zu erwarten sind.

In einer weiteren faszinierenden Entdeckung hat die NASA kürzlich eine Mission zur Untersuchung eines Asteroiden namens 16 Psyche gestartet, der für seinen Reichtum an Edelmetallen wie Gold, Silber und Nickel bekannt ist. Es gibt jedoch noch einen weiteren faszinierenden Asteroiden namens 33 Polyhymnia, der 1854 entdeckt wurde. Dieser etwa 50 bis 60 Kilometer große Asteroid ist dichter als Osmium, das als das dichteste Element im Periodensystem gilt. Experten vermuten, dass sein atomares Verhalten auf die Existenz eines uns noch unbekannten Elements hinweisen könnte.

Quellen: NASA, LiveScience