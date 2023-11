Ein legendärer NASA-Astronaut, Thomas K. „TK“ Mattingly, der eine entscheidende Rolle bei der Apollo-13-Mission spielte, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Mattinglys Problemlösungsbemühungen von der Bodenkontrolle aus trugen dazu bei, die sichere Rückkehr der Mission zu gewährleisten Besatzung.

Mattingly, der seine Karriere als Pilot der US Navy begann, war ursprünglich als Kommandomodulpilot für den Apollo-13-Flug eingesetzt. Aufgrund einer möglichen Rötelnexposition wurde er jedoch nur 72 Stunden vor dem Start von der Mission entfernt. Niemand wusste, dass Mattinglys Fähigkeiten angesichts einer unvorhergesehenen Katastrophe von entscheidender Bedeutung sein würden.

Auf dem Weg zum Mond wurde das Raumschiff durch eine Explosion schwer beschädigt. Mattingly, der glücklicherweise nicht an der Krankheit erkrankt war, ging schnell zur Mission Control und arbeitete fleißig an der Entwicklung von Verfahren, die den Strom sparen. Diese Verfahren ermöglichten letztendlich den erfolgreichen Wiedereintritt des beschädigten Fahrzeugs in die Erdatmosphäre und sicherten so das Überleben der Astronauten James Lovell, Jack Swigert und Fred Haise.

Mattinglys Heldentum während der Apollo-13-Mission wurde später in dem gefeierten Film „Apollo 1995“ aus dem Jahr 13 dargestellt, in dem er vom Schauspieler Gary Sinise dargestellt wurde. Während der Film die Intensität und die Herausforderungen einfing, mit denen die Crew konfrontiert war, trugen Mattinglys reale Bemühungen entscheidend zu ihrer sicheren Rückkehr bei.

Im Laufe seiner Karriere leistete Mattingly weiterhin einen Beitrag zur Weltraumforschung. Er diente als Kommandomodulpilot bei der Apollo-16-Mission und übernahm später die Rolle des Raumschiffkommandanten bei zwei Space-Shuttle-Missionen.

Thomas K. „TK“ Mattinglys Beiträge zur NASA und zur Weltraumforschung haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Seine Problemlösungsfähigkeiten zeigten den wahren Geist des Einfallsreichtums und der Entschlossenheit, der Astronauten auszeichnet. Mattinglys Vermächtnis wird auch künftige Generationen von Weltraumforschern inspirieren.

