Thomas K. „TK“ Mattingly, ein angesehener NASA-Astronaut, ist leider im Alter von 87 Jahren gestorben. Mattingly, bekannt für sein schnelles Denken und seine Fähigkeiten zur Problemlösung, spielte eine entscheidende Rolle bei der unglückseligen Apollo-13-Mission, obwohl dies nicht der Fall war der Crew beitreten zu können. Die NASA bestätigte Mattinglys Tod in einer am 31. Oktober veröffentlichten Erklärung.

Obwohl Mattingly ursprünglich als Pilot des Kommandomoduls für Apollo 13 eingesetzt wurde, wurde er aufgrund einer möglichen Rötelnbelastung nur 72 Stunden vor der Mission am Boden gelandet. Er wusste nicht, dass seine größte Herausforderung und sein größter Beitrag zur Mission noch vor ihm lag.

Als es an Bord des Raumschiffs zu einer Explosion kam, die das Leben der Astronauten James Lovell, Jack Swigert und Fred Haise gefährdete, traten Mattinglys Fähigkeiten zur Problemlösung in den Vordergrund. Obwohl er nicht erkrankte, wechselte Mattingly schnell den Gang und wechselte zur Mission Control, wo er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Verfahren zur Energieeinsparung spielte. Dieser innovative Ansatz ermöglichte dem beschädigten Raumschiff den sicheren Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und sicherte so letztendlich das Überleben der Besatzung.

Mattinglys bemerkenswerte Bemühungen während der Apollo-13-Mission erregten weltweite Anerkennung und inspirierten sogar einen Hollywood-Film. Im Film „Apollo 1995“ von 13 wurde Mattinglys Figur von dem talentierten Gary Sinise dargestellt.

Im Laufe seiner Karriere leistete Mattingly bedeutende Beiträge zur Weltraumforschung. Vor seinem Engagement bei Apollo 13 diente er als Pilot bei der US Navy, bevor er 1966 in die renommierte Astronautenklasse aufgenommen wurde. Mattingly wurde später Kommandomodulpilot für die Apollo 16-Mission und übernahm später diese Rolle des Raumschiffkommandanten in zwei Space-Shuttle-Missionen.

Nelson, der NASA-Administrator, würdigte Mattinglys Vermächtnis und erklärte: „TKs Beiträge haben nicht nur die Grenzen der Weltraumforschung erweitert, sondern auch den Weg für unschätzbare Fortschritte in unserem Verständnis des Universums geebnet.“

Mattinglys Tod markiert das Ende einer Ära der Weltraumforschung, aber sein Vermächtnis als Problemlöser und engagierter Astronaut wird auch künftige Generationen inspirieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

