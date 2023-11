Apollo-Astronaut Thomas Mattingly II wird für seine heldenhaften Beiträge zur Weltraumforschung in Erinnerung gerufen

Der Apollo-Astronaut Thomas Kenneth Mattingly II, bekannt für seine bedeutenden Beiträge zum Erfolg des Apollo-Programms der NASA, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Mattingly spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Besatzung von Apollo 13 sicher nach Hause zu bringen, nachdem eine Explosion ihre Mondmission unterbrochen hatte . NASA-Administrator Bill Nelson drückte sein Beileid aus und lobte Mattingly für seine heldenhaften Taten.

Mattingly, geboren am 17. März 1936 in Chicago, hatte eine bemerkenswerte Reise auf dem Gebiet der Weltraumforschung. Nach seinem High-School-Abschluss in Miami erwarb er einen Abschluss in Luftfahrttechnik an der Auburn University. Mattingly begann seine Karriere bei der US Navy und besuchte später die Air Force Aerospace Research Pilot School, bevor er 1966 von der NASA für die Teilnahme an der Astronautenklasse ausgewählt wurde.

Einer der denkwürdigsten Momente für Mattingly war während der Apollo-13-Mission, als er vor dem Start Röteln ausgesetzt war. Trotz seines Flugverbots spielte Mattingly eine entscheidende Rolle bei wichtigen Entscheidungen, die die sichere Rückkehr der Besatzung und des beschädigten Raumschiffs gewährleisteten. Sein Fachwissen und seine Fähigkeit zur Entscheidungsfindung in Echtzeit trugen maßgeblich zum Erfolg der Mission bei.

Mattinglys Erfolge gingen über das Apollo-Programm hinaus. Er diente als Kommandomodulpilot für Apollo 16 und als Raumfahrzeugkommandant für die Space-Shuttle-Missionen STS-4 und STS 51-C. Nelson hob Mattinglys beispiellose Fähigkeiten als Pilot und sein Engagement für Innovation und Widerstandsfähigkeit angesichts von Herausforderungen hervor.

Der Schauspieler Gary Sinise verkörperte Mattingly im Film „Apollo 13“ und würdigte damit seine bemerkenswerten Beiträge. Mattinglys Vermächtnis als mutiger Entdecker und sein unerschütterlicher Einsatz für die Zukunft der Weltraumforschung werden uns noch viele Jahre in Erinnerung bleiben.

