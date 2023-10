Neu entdeckter Asteroid fliegt dicht an der Erde vorbei

In den letzten Jahren wurde allgemein angenommen, dass ein Asteroideneinschlag die wahrscheinlichste Ursache für das Aussterben der Dinosaurier war. Die Alvarez-Hypothese, die vorherrschende Theorie zur Erklärung dieses Aussterbeereignisses, legt nahe, dass vor etwa 65 Millionen Jahren ein Asteroid mit der Erde kollidierte, was zur Ausrottung zahlreicher Dinosaurierarten führte. Zu den unterstützenden Beweisen für diese Theorie gehört die Entdeckung des Einschlagskraters, bekannt als Chicxulub-Krater, eingebettet unter der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Der Hypothese zufolge hätte der Einschlag des Asteroiden gewaltige Flutwellen ausgelöst und einen 140 Kilometer breiten Krater entstehen lassen. Trümmer wären in den Weltraum geschleudert worden und hätten die Erde in einem nuklearen Winter-ähnlichen Szenario bedeckt, was letztendlich zum Untergang der Dinosaurier geführt hätte.

In einer aktuellen Entwicklung hat das Defense Coordination Office (PDCO) der NASA, das für die Überwachung erdnaher Objekte (NEOs) zuständig ist, Licht auf einen Asteroiden geworfen, der heute voraussichtlich knapp an der Erde vorbeifliegen wird. Dieses vom Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) der NASA als Asteroid 2023 UH bezeichnete Gestein wird voraussichtlich am 2.5. Oktober bis zu 20 Millionen Kilometer an unseren Planeten herankommen. Derzeit rast es mit einer Geschwindigkeit von etwa 39,932 Kilometern auf die Erde zu pro Stunde, knapp unter der Geschwindigkeit einer Interkontinentalrakete (ICBM).

Der Asteroid 2023 UH gehört zur Apollo-Gruppe erdnaher Asteroiden und ist Teil einer Klasse von Weltraumgesteinen, die die Erdumlaufbahn schneiden und deren große Halbachsen größer als die der Erde sind. Diese Asteroiden wurden nach dem kolossalen Apollo-Asteroiden von 1862 benannt, der erstmals in den 1930er Jahren vom deutschen Astronomen Karl Reinmuth entdeckt wurde.

Die NASA hat auch Informationen zur Größe des Asteroiden 2023 UH bereitgestellt und erklärt, dass er aufgrund seiner relativ geringen Größe nicht als „potenziell gefährlicher Asteroid“ eingestuft werden kann. Mit einer Breite zwischen 52 und 118 Fuß ist dieser Asteroid in der Größe mit einem Flugzeug vergleichbar.

Darüber hinaus wird erwartet, dass heute auch zwei weitere Asteroiden, Asteroid 2023 TK15 und Asteroid 2020 UR, an der Erde vorbeiziehen und sich dem Asteroiden 2023 UH bei seiner Annäherung anschließen.

