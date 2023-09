Ein weiterer knapper Termin: Asteroid 2023 SW6 nähert sich der Erde

Nachdem die Erde gestern nur knapp an einer Kollision mit dem Asteroiden 2023 SF6 vorbeigeschrammt ist, steht sie erneut vor einer möglichen Begegnung mit einem Asteroiden. Das Planetary Defense Coordination Office (PDCO) der NASA hat eine Warnung vor der Annäherung des Asteroiden 2023 SW6 herausgegeben, der unserem Planeten voraussichtlich sehr nahe kommen wird.

Obwohl keine Gefahr eines Einschlags besteht, wird der Asteroid am 28. September seine größte Annäherung an die Erde erreichen und dabei in einer Entfernung von 1.3 Millionen Kilometern vorbeifliegen. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 42,755 Kilometern pro Stunde ist dieser Weltraumfelsen fast so groß wie der Asteroid Tscheljabinsk, der bei seinem Absturz über der russischen Stadt im Jahr 2013 erheblichen Schaden anrichtete.

Schätzungen der NASA zufolge ist der Asteroid 2023 SW6 etwa 57 Fuß breit und damit vergleichbar groß wie ein kleines Haus. Er gehört zur Apollo-Gruppe der erdnahen Asteroiden, benannt nach dem 1862 in den 1930er Jahren entdeckten Apollo-Asteroiden. Diese Asteroiden kreuzen auf ihren Umlaufbahnen die Bahn der Erde.

Interessanterweise wird dies die erste aufgezeichnete Annäherung des Asteroiden 2023 SW6 an die Erde sein. Der Small-Body Database Lookup der NASA zeigt, dass der Asteroid unserem Planeten in absehbarer Zeit nicht extrem nahe kommen wird.

Im Hinblick auf die Verteidigung des Planeten wirft die Alvarez-Hypothese Licht auf die potenziellen Gefahren von Asteroideneinschlägen. Diese 1980 von Luis und Walter Alvarez vorgeschlagene Hypothese legt nahe, dass ein Asteroideneinschlag vor über 65 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier auslöste. Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Jupiter, der größte Planet unseres Sonnensystems, möglicherweise eine Rolle dabei gespielt hat, den Asteroiden von seinem ursprünglichen Kurs in Richtung Erde abzulenken.

Laut dem Physiker Brian Cox könnte die Gravitationskraft Jupiters die Flugbahn des Asteroiden verändert und ihn auf einen Kollisionskurs mit unserem Planeten geführt haben. Jupiters bedeutender Einfluss im Sonnensystem unterstreicht seine Macht sowohl als Schöpfer als auch als Zerstörer.

Quellen:

– Planetary Defense Coordination Office (PDCO) der NASA

– Small-Body-Datenbanksuche der NASA