Ameisen ahmen selbstfahrende Partikel nach, wenn sie große Gegenstände tragen

Ein Team von Physikern des Weizmann Institute of Science in Israel hat herausgefunden, dass Ameisen der Art Paratrechina longicornis gemeinsam große Objekte auf eine Weise tragen, die der Bewegung selbstangetriebener Partikel durch eine Flüssigkeit ähnelt. Die Forscher beobachteten, dass diese Ameisen, wenn sie auf ein Nahrungsmittel stoßen, eine Pheromonspur erzeugen, um mehr Ameisen an die Stelle zu locken. Sobald sich genügend Ameisen versammelt haben, arbeiten sie zusammen, um den Gegenstand zurück zum Nest zu tragen.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass einzelne Ameisen in der Anfangsphase des Tragens eines Gegenstands in unterschiedliche Richtungen ziehen, was zu einem kurzen Tauziehen führt. Mit der Zeit setzt sich jedoch eine Gruppenmentalität durch, und die Ameisen folgen einem einzigen Anführer und bewegen sich koordiniert auf das Nest zu.

Für ihre Studie überzogen die Physiker Zahnräder unterschiedlicher Größe mit Katzenfutter und filmten, wie sich die Ameisen um das Futter versammelten und begannen, es nach Hause zu tragen. Die Forscher fanden heraus, dass das Verhalten der Ameisen stark der Bewegung selbstangetriebener Partikel ähnelte, die durch Langevin-Gleichungen in einer Flüssigkeit beschrieben werden.

Die Ergebnisse legen nahe, dass das Verhalten einer Gruppe von Ameisen, die gemeinsam ein großes Objekt tragen, mithilfe derselben Prinzipien modelliert werden kann, die zur Beschreibung des Verhaltens selbstangetriebener Teilchen in der Physik verwendet werden. Dieser Zusammenhang zwischen kooperativem Ameisenverhalten und selbstangetriebenen Partikeln liefert Einblicke in die Dynamik von Systemen, an denen interagierende Individuen beteiligt sind.

Weitere Forschungen könnten untersuchen, wie andere Ameisenarten und soziale Insekten ein ähnliches kollektives Verhalten beim Transport von Objekten zeigen und wie dieses Verhalten zur Problemlösung und Optimierung in Bereichen wie Robotik und Logistik angewendet werden kann.

Quelle: PRX Life (2023). DOI: 10.1103/PRXLife.1.023001