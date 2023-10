In Plastikmüll gefangene Ameisen gefunden, was die weitreichenderen Auswirkungen der Umweltverschmutzung auf Landtiere verdeutlicht

By

Jüngste Entdeckungen auf den Kanarischen Inseln haben gezeigt, dass die Plastikverschmutzung nicht nur das Leben im Meer, sondern auch die Lebewesen an Land beeinträchtigt. Forscher fanden Ameisen von der Insel La Palma, die Opfer von Plastikmüll geworden waren. Bei der Untersuchung von 113 Ameisen entdeckten sie eine Lasius grandis-Ameise, die in einer roten Faser gefangen war, und eine Monomorium-Ameise, die von einer schwarzen Ameise gefangen war. Bei beiden wurde bestätigt, dass sie aus Kunststoff bestanden.

Während allgemein bekannt ist, dass Plastik eine Bedrohung für Meeresvögel und Säugetiere darstellt, unterstreicht diese Erkenntnis, dass auch Landtiere gefährdet sind. Kunststoffe wurden in den Körpern von Kamelen gefunden und mit dem Rückgang der Singvögel in Verbindung gebracht. Sogar Insekten, etwa Köcherfliegenlarven, haben Plastikfragmente in ihre Schutzhüllen eingebaut. Allerdings sind Vorfälle, bei denen sich Insekten wie die Ameisen auf den Kanarischen Inseln im Plastikmüll verfangen, selten und gehören zu den ersten dokumentierten Fällen.

Die verwickelten Ameisen wurden lebend und scheinbar unversehrt aufgefunden, was Fragen über die wahren Auswirkungen solcher Verstrickungen aufwirft. Die Herkunft der Kunststofffasern bleibt ungewiss, nahegelegene Straßen und Wanderwege könnten jedoch potenzielle Quellen sein. Darüber hinaus kann Plastikmüll durch den Wind weite Strecken zurücklegen und sogar entlegene Gebiete beeinträchtigen.

Die Entdeckung von in Plastik gefangenen Ameisen erinnert daran, dass die Plastikverschmutzung weitreichende Folgen hat, selbst an unerwarteten Orten. Der Stadtökologe Álvaro Luna betont, wie wichtig es ist, unser Verständnis über die Meeresökosysteme hinaus zu erweitern, um das Ausmaß des Problems vollständig zu verstehen.

Mit fortschreitender Forschung wird immer deutlicher, wie allgegenwärtig die Plastikverschmutzung ist. Die Meeresökologin Melanie Bergmann vermutet, dass Insekten möglicherweise viel länger in Plastik gefangen waren als bisher angenommen. Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit, die Plastikverschmutzung und ihre Auswirkungen auf alle Lebensformen an Land und im Meer anzugehen.

