Der Einfluss anthropogener Aerosole auf Niederschlagsmuster in Südasien

In den letzten Jahren wächst die Besorgnis über die Auswirkungen von Aerosolen auf das Erdklima. Aerosole sind in der Luft schwebende feine Partikel, die häufig durch menschliche Aktivitäten wie Landwirtschaft, Umweltverschmutzung und die Verwendung bestimmter Produkte freigesetzt werden. Sie können einen erheblichen Einfluss auf unseren Planeten haben, indem sie die Art und Weise beeinflussen, wie Sonnenstrahlung gestreut und absorbiert wird, sowie Wolkenbildung und Temperaturgradienten verändern.

Ein besonderes Problemgebiet ist Südasien, wo die Aerosolkonzentrationen zu den höchsten weltweit gehören. Eine neue Studie, die in Geophysical Research Letters veröffentlicht wurde, hat herausgefunden, dass diese Aerosole einen erheblichen Einfluss auf die Niederschlagsmuster in der Region haben, insbesondere während der Monsun- und Postmonsunzeit. Die von Dr. Jitendra Singh und Kollegen vom Institut für Atmosphäre und Klima in Zürich durchgeführte Forschung nutzte Modellierungstechniken, um vorherzusagen, wie sich Aerosole in Zukunft auf Niederschläge auswirken würden.

Die Studie ergab, dass Aerosole eine kämpferische Trocknungswirkung haben und Niederschläge um etwa 30–50 % unterdrücken. Dies ist besonders besorgniserregend, da zuverlässige Niederschläge für die Wirtschaft der Region sowie die Sicherheit der Nahrungsmittel- und Wasserressourcen von entscheidender Bedeutung sind. Die Forscher gehen davon aus, dass Niederschlagsmuster während der Monsunzeit bis zu 50 Jahre und in der Postmonsunzeit bis zu zehn Jahre lang unterdrückt werden könnten.

Die Auswirkungen auf den Monsun sind auf die hohen Aerosolkonzentrationen auf der Nordhalbkugel zurückzuführen, die die Intertropische Konvergenzzone nach Süden verschieben und das Klimamuster schwächen. Auch die Art und Verteilung der Aerosole spielt bei der Niederschlagsveränderung eine wesentliche Rolle. In der Zeit vor und nach dem Monsun dominiert die Verbrennung von Biomasse und Fossilien die Aerosolfreisetzung, während die Monsunzeit durch anthropogene Quellen, Mineralstaub und Meeresgischt gekennzeichnet ist.

Die Modellierung des Forschungsteams ergab auch, dass Treibhausgase einen ausgleichenden Effekt auf Aerosole haben und den Monsunniederschlag verzögern. Der allgemeine Rückgang der Aerosolhäufigkeit seit 2020 lässt jedoch darauf schließen, dass sich die Luftverschmutzungspolitik in Nordamerika, Europa und Ostasien möglicherweise positiv ausgewirkt hat.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Ergebnisse auf einem spezifischen Emissionsszenario basieren und sich ändern können, wenn die Bemühungen zur Reduzierung der COXNUMX-Emissionen fortgesetzt werden. Dennoch unterstreicht die Studie die Notwendigkeit strengerer Richtlinien zur Bekämpfung der Aerosolverschmutzung in Südasien und hebt die möglichen Folgen veränderter Niederschlagsmuster für die natürliche Umwelt und die menschliche Bevölkerung der Region hervor.

Quelle: Singh et al. (2023) „Modelliertes räumliches Muster von Niederschlagsänderungen während des Monsuns und der Zeit vor und nach dem Monsun.“ Geophysikalische Forschungsbriefe.