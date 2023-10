Eine Studie zeigt, dass die Schelfeise der Antarktis gefährdet sind, da sie schnell schrumpfen

By

Wissenschaftler haben kürzlich herausgefunden, dass die Antarktis mit einer Krise konfrontiert ist, da ihre Eisschelfs rapide schrumpfen. Eine umfassende Analyse von 100,000 Satellitenradarbildern durch Forscher der Universität Leeds hat ergeben, dass 40 Prozent der Eisschelfs der Antarktis in den letzten 25 Jahren deutlich an Volumen verloren haben. Dieser besorgniserregende Trend zeigt sich besonders deutlich in der westlichen Hälfte der Antarktis, die anfälliger für warmes Wasser ist und eine schnelle Erosion ihrer Eisschelfs erlebt.

Schelfeise sind wichtige Stabilisatoren für die Gletscher der Region und fungieren als Stützpfeiler, die den Eisfluss in den Ozean verlangsamen. Die Reduzierung dieser Schelfeise erhöht die Geschwindigkeit des Eisverlusts aus dem Eisschild und stellt eine erhebliche Bedrohung für den globalen Meeresspiegel dar. Die Studie ergab, dass von den 162 Eisschelfs rund um die Antarktis 71 an Volumen verloren haben und unglaubliche 67 Billionen Tonnen Schmelzwasser in den Ozean freigesetzt haben.

Am schlimmsten betroffen waren das Getz-Schelfeis und das Pine-Island-Schelfeis, die jeweils 1.9 Billionen Tonnen und 1.3 Billionen Tonnen Eis verloren. Diese Ergebnisse sind alarmierend, da sie darauf hindeuten, dass entgegen den Erwartungen der Forscher fast die Hälfte des Schelfeises schrumpft und es keine Anzeichen einer Erholung gibt.

Satelliten haben eine entscheidende Rolle bei der Überwachung der Eisschelfs der Antarktis gespielt. Missionen wie Europas Copernicus Sentinel-1 und CryoSat der ESA haben den Wissenschaftlern wertvolle Daten geliefert, um Veränderungen in der Eishöhe zu messen und Variationen im tatsächlichen Eisvolumen zu berechnen. Diese Missionen, insbesondere der CryoSat der ESA, waren maßgeblich an der Überwachung der polaren Umwelt beteiligt.

Diese Forschung unterstreicht die dringende Notwendigkeit sofortiger globaler Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen. Das anhaltende Schrumpfen der Eisschelfs der Antarktis könnte katastrophale Folgen für den globalen Meeresspiegel und die Zirkulationsmuster der Ozeane haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dringende und entscheidende Maßnahmen umzusetzen, um das empfindliche Gleichgewicht des Klimas unseres Planeten und die Stabilität unserer Ozeane zu bewahren.

Quellen:

– Studie im Journal „Science Advances“.

- Universität von Leeds

– Das Earth Observation Science for Society-Programm der ESA