Antarktisches Meereis schrumpft auf Rekordtief, was den globalen Meeresspiegelanstieg beschleunigt

Das Meereis der Antarktis, das einst so groß war, dass es die doppelte Größe des gefrorenen Kontinents erreichte, hat in diesem Jahr Rekordtiefstände erreicht. Durch den Klimawandel verursachtes wärmeres Meerwasser hat zum erheblichen Rückgang des Meereises im Winter beigetragen, wobei dieses Jahr die geringste Eisausdehnung seit Beginn der Satellitenmessungen im Jahr 1980 zu verzeichnen war.

In einer aktuellen Analyse des National Snow and Ice Data Center wurde festgestellt, dass das Meereis am 10. September seine größte Ausdehnung des Jahres erreichte, aber fast 350,000 Quadratmeilen kleiner war als das bisherige Rekordtief im Jahr 1986. Dieser Rückgang im Meereis hat weitreichende Folgen, insbesondere im Hinblick auf den globalen Meeresspiegelanstieg.

Obwohl fehlendes Meereis den Ozean nicht direkt mit Wasser versorgt, spielt es eine entscheidende Rolle beim Schutz von Gletschern und Eisschelfs vor Stürmen und warmem Meereswasser. Das Fehlen von Meereis beschleunigt das Abschmelzen dieser landgestützten Eisformationen und führt zu einem stärkeren Anstieg des Meeresspiegels. Darüber hinaus absorbiert das freiliegende Meerwasser mehr Wärme als das Eis, was es für das Meereis schwierig macht, sich in den Folgejahren zu erholen und neu zu bilden.

Wissenschaftler warnen, dass das antarktische Meereissystem in ein neues Regime eingetreten ist, das durch einen stärkeren Einfluss von warmem Meerwasser gekennzeichnet ist, das das Eiswachstum einschränkt. Der erhebliche Meereisverlust ist ein alarmierender Indikator für die Auswirkungen des Klimawandels auf die Antarktis.

Weitere Untersuchungen verdeutlichen auch das schnelle Abschmelzen der Gletscher und Eisschelfs der Antarktis. Insbesondere das westantarktische Schelfeis reagiert am stärksten auf die Erwärmung der Welt. Es enthält eine beträchtliche Menge Wasser, das, wenn es schmilzt, den globalen Meeresspiegel erheblich ansteigen lassen könnte.

Der beschleunigte Rückgang des antarktischen Meereises erfordert dringende Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zur Begrenzung eines weiteren globalen Meeresspiegelanstiegs. Da die Menschheit mit den Folgen dieser Veränderungen konfrontiert ist, werden Anpassungsmaßnahmen unerlässlich, um den Herausforderungen zu begegnen, die das schmelzende Eis in der Antarktis mit sich bringt.

FAQ

1. Wie trägt das schrumpfende antarktische Meereis zum globalen Meeresspiegelanstieg bei?

Fehlendes Meereis führt zu einem beschleunigten Abschmelzen von Gletschern und Eisschelfs an Land. Wenn diese landgestützten Eisformationen schmelzen, tragen sie zusätzliches Wasser in die Ozeane bei, was zu einem globalen Anstieg des Meeresspiegels führt.

2. Warum ist es für Meereis schwierig, sich nach einem schlimmen Schrumpfungsjahr zu erholen?

Freiliegendes Meerwasser, das nicht gefriert, absorbiert mehr Wärme als Eis. Diese erhöhte Wärmeaufnahme erschwert die Neubildung von neuem Eis in den Folgejahren und behindert die Erholung des Meereises nach einem erheblichen Rückgang.

3. Welchen Einfluss hat das warme Meerwasser auf das antarktische Meereissystem?

Wärmeres Meerwasser begrenzt das Eiswachstum und kann möglicherweise zu einem neuen Regime im antarktischen Meereissystem führen. Der Einfluss des warmen Meerwassers verringert die Ausdehnung des Meereises und trägt dazu bei, dass es mit der Zeit schrumpft.