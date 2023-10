Neue Studie zeigt deutliche Reduzierung der Eisschelfs der Antarktis

By

Eine kürzlich vom ESA-Programm „Earth Observation Science for Society“ finanzierte Studie hat ergeben, dass das Volumen von 40 % der Eisschelfs der Antarktis in den letzten 25 Jahren deutlich zurückgegangen ist. Diese alarmierende Entdeckung verdeutlicht die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels auf dem südlichsten Kontinent.

Schelfeise spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der Gletscher der Antarktis, indem sie als Barrieren fungieren und den Eisfluss in den Ozean verlangsamen. Wenn diese Schelfeise jedoch schrumpfen, nimmt der Eisverlust der Eisdecke zu, was eine große Bedrohung für den globalen Meeresspiegel darstellt.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Wissenschaftlern der University of Leeds analysierte 100,000 Satellitenradarbilder, um zu seinen Schlussfolgerungen zu gelangen. Sie fanden heraus, dass von den 162 Eisschelfs rund um die Antarktis 71 ihr Volumen deutlich verringert haben. Insgesamt haben diese schrumpfenden Eisschelfs etwa 67 Billionen Tonnen Schmelzwasser in den Ozean freigesetzt.

Die Studie ergab, dass es in der westlichen Hälfte der Antarktis, die warmem Wasser ausgesetzt ist, zu einer raschen Erosion der Eisschelfs kam. Im Gegensatz dazu kam es in der östlichen Hälfte, die durch ein Kaltwasserband entlang der Küste geschützt wird, zu weniger Eisverlust.

Zu den Schelfeisen, die im Untersuchungszeitraum die größten Eisverluste verzeichneten, gehörten das Getz-Schelfeis, das 1.9 Billionen Tonnen Eis verlor, und das Pine Island-Schelfeis, das 1.3 Billionen Tonnen Eis verlor. Andererseits hat das Amery-Schelfeis aufgrund seiner Lage in kälteren Gewässern 1.2 Billionen Tonnen Eis gewonnen.

Die Forscher waren überrascht, als sie feststellten, dass fast die Hälfte der Schelfeise keine Anzeichen einer Erholung zeigten, im Gegensatz zu ihren Erwartungen eines kurzfristigen Schrumpfens, gefolgt von einem langsamen Wiederwachstum. Dr. Benjamin Davison, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of Leeds, kommentierte die Ergebnisse mit den Worten: „Viele der Eisschelfs haben sich stark verschlechtert, wobei 48 in nur 30 Jahren mehr als 25 % ihrer ursprünglichen Masse verloren haben.“ Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich die Antarktis aufgrund der Klimaerwärmung verändert.“

Bei der Überwachung der Polarregion haben mit Radarinstrumenten ausgestattete Satelliten wie die europäische Mission Copernicus Sentinel-1 und CryoSat der ESA eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Daten für diese Studie gespielt. Mithilfe dieser Satelliten konnten Wissenschaftler Änderungen der Eishöhe messen und tatsächliche Änderungen des Eisvolumens berechnen.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen die dringende Notwendigkeit globaler Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels. Da die Schelfeise der Antarktis weiter schrumpfen, könnten die Folgen für den globalen Meeresspiegel und die Zirkulationsmuster der Ozeane katastrophal sein.

