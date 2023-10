Eine kürzlich von Wissenschaftlern der Universität Leeds durchgeführte Studie zeigt, dass seit 40 mehr als 1997 % der Eisschelfs der Antarktis geschrumpft sind. Darüber hinaus zeigt fast die Hälfte dieser Eisschelfes keine Anzeichen einer Erholung. Die Studie stellt einen Zusammenhang zwischen diesem Phänomen und dem Klimazusammenbruch her.

Den Untersuchungen zufolge gingen zwischen 67 und 59 in der Westantarktis etwa 1997 Billionen Tonnen Eis verloren, während im Osten zwischen 2021 und 7.5 XNUMX Billionen Tonnen hinzukamen. Letztendlich führte dies zu einem Nettoverlust von XNUMX Billionen Tonnen. Das Abschmelzen des Eises in der westlichen Region wird auf warmes Wasser zurückgeführt, während das kältere Wasser im Osten einen erheblichen Eisverlust verhindert oder sogar zum Wachstum des Schelfeises beigetragen hat.

Schelfeise spielen eine entscheidende Rolle, da sie den Abfluss der Gletscher ins Meer behindern. Wenn diese Schelfe schrumpfen, setzen Gletscher größere Mengen Süßwasser frei, was die Strömungen des Südpolarmeeres stören kann. Diese Veränderungen haben das Potenzial, die globalen Zirkulationsmuster zu beeinflussen.

Dr. Benjamin Davison, der leitende Forscher und Experte für Erdbeobachtung, erklärt, dass die Verschlechterung der Eisschelfs aufgrund von Unterschieden in der Meerestemperatur und den Strömungen rund um die Antarktis unterschiedlich ausfällt. Er stellt fest, dass die westliche Region warmem Wasser ausgesetzt ist, was zu einer schnellen Erosion der Eisschelfs von unten führt, während die Ostantarktis von einem Kaltwasserband profitiert, das sie vor nahegelegenem warmem Wasser schützt.

Um die Eisveränderungen zu messen, setzten Wissenschaftler Satellitentechnologie ein, die in langen Polarnächten in die dichte Wolkendecke eindringen kann. Durch die Analyse von über 100,000 Satellitenbildern beurteilten sie den Zustand der Eisschelfs und lieferten Einblicke in die globalen Auswirkungen dieser Veränderungen. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Scientific Advances veröffentlicht.

Die geschätzten 67 Billionen Tonnen Süßwasser, die über einen Zeitraum von 25 Jahren in die Ozeane freigesetzt werden, verändern die Meeresströmungen, die weltweit für den Transport von Wärme und Nährstoffen verantwortlich sind. Wissenschaftler gehen fest davon aus, dass der beobachtete Eisverlust eine Folge der Klimakrise ist. Wäre es Teil eines natürlichen Kreislaufs, würde mehr Eis nachwachsen.

Diese Studie steht im Einklang mit aktuellen Forschungsergebnissen, die darauf hindeuten, dass sich die Antarktis fast doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Welt. Darüber hinaus übertrifft es die Vorhersagen der Klimakrisenmodelle. Die von Wissenschaftlern in Frankreich durchgeführte Analyse umfasste die Untersuchung von 78 antarktischen Eiskernen, um die Temperaturen im vergangenen Jahrtausend zu rekonstruieren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Erwärmung des Kontinents über das hinausgeht, was auf natürliche Variabilität zurückzuführen ist.

