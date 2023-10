Erkundung der verborgenen Welt unter dem Eisschild der Antarktis

Wissenschaftler haben sich auf eine außergewöhnliche Suche begeben, um die alten Geheimnisse zu enthüllen, die unter der massiven Eisdecke der Antarktis verborgen sind. Durch Satellitenbeobachtungen und Eisradar haben sie wertvolle Einblicke in eine verborgene Welt gewonnen, die vor Millionen von Jahren existierte.

In der riesigen Fläche der Wilkes-Land-Region in der Ostantarktis wurde eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Ausgedehnte Bergrücken und Täler, die von alten Flüssen geformt wurden, wurden freigelegt und bieten einen Einblick in eine voreiszeitliche Landschaft. Dieses bemerkenswerte Gelände erstreckt sich über eine Fläche, die mit Belgien oder dem Bundesstaat Maryland vergleichbar ist, und ist mindestens 14 Millionen Jahre alt, also vor dem Einfrieren der Antarktis vor 34 Millionen Jahren.

Dr. Stewart Jamieson, Glaziologieprofessor an der Durham University und Co-Leiter der Studie, beschreibt diesen Befund als „Momentaufnahme der Vergangenheit“. Die Merkmale der Landschaft lassen auf ein viel wärmeres Klima in der Antike schließen, das möglicherweise Regionen wie dem heutigen Patagonien ähnelt.

Während der in der Nähe des Untersuchungsstandorts gefundene Fossilienbestand Hinweise auf uralte Palmenpollen liefert, sind spezifische Informationen über die vielfältige Tierwelt, die einst in dieser Umgebung lebte, noch begrenzt.

Unter dem riesigen 2.2 km bis 3 km dicken Eis liegt eine mysteriöse Landmasse, die noch immer weniger erforscht ist als die Marsoberfläche. Forscher schlagen vor, dass Bohrungen durch das Eis zur Gewinnung von Sedimentkernproben die Tür zur Entdeckung von Überresten antiker Flora und Fauna öffnen könnten, was weitere Einblicke in die Entwicklung der Antarktis liefern könnte.

Diese bahnbrechende Studie nutzte modernste Satellitenbeobachtungen und Eisdurchdringungsradardaten aus Überflügen und enthüllte eine charakteristische vergrabene Landschaft, die sich von früheren Funden unter der eisigen Oberfläche der Antarktis unterscheidet. Im Laufe von Millionen von Jahren hat diese Landschaft einen Wandel erfahren, der durch verschiedene geologische Prozesse, darunter Flussläufe, tektonische Aktivitäten und Vereisung, geprägt wurde.

Die Geschichte der Antarktis ist eng mit dem Zerfall des Superkontinents Gondwana verbunden, der heutige Kontinente wie Afrika, Australien, Südamerika und den indischen Subkontinent umfasste. Durch die Plattentektonik trennte sich die Antarktis allmählich von diesen Landmassen, wurde isoliert und führte zu ihren einzigartigen geologischen Merkmalen.

Während einer wärmeren Phase in der Vergangenheit der Antarktis flossen Flüsse durch die neu freigelegte Landschaft und erreichten schließlich eine kontinentale Küstenlinie, die sich bildete, als die anderen Landmassen auseinanderdrifteten. Als die Temperaturen abkühlten, bildeten sich auf Hügeln in der Nähe der Flüsse kleine Gletscher, die durch Gletschererosion zur Vertiefung der Täler beitrugen.

Dr. Jamieson erklärt, dass es zur Erhaltung dieses alten Geländes kam, als sich das Gletschereis ausdehnte und eine eiskalte Umgebung zwischen dem Eis und der Landschaft schuf. Erstaunliche 34 Millionen Jahre lang blieb die Landschaft in der Zeit stehen und offenbarte Einblicke in eine längst vergangene Ära.

FAQ:

F: Wie haben Wissenschaftler die antike Landschaft unter dem Eis der Antarktis entdeckt?

A: Wissenschaftler nutzten Satellitenbeobachtungen und Eisradar, um die verborgene Landschaft freizulegen.

F: Wie alt ist die freigelegte präglaziale Landschaft?

A: Die Landschaft ist mindestens 14 Millionen Jahre alt.

F: Welche Beweise deuten auf ein wärmeres Klima in der Antike hin?

A: Uralte Palmenpollen, die in der Nähe des Untersuchungsgebiets gefunden wurden, deuten auf ein Klima hin, das dem des heutigen Patagoniens ähnelt.

F: Gibt es spezifische Informationen über die uralte Tierwelt in der Region?

A: Der Fossilienbestand reicht nicht aus, um die genauen Arten zu bestimmen, die einst in der Gegend lebten.

F: Wie dick ist das Eis, das die Landschaft bedeckt?

A: Die Eisdicke wird auf 2.2 km bis 3 km geschätzt.

F: Was können Sedimentkernproben über die antike Flora und Fauna verraten?

A: Das Bohren durch das Eis zur Gewinnung von Sedimentproben kann Hinweise auf uraltes Pflanzen- und Tierleben liefern.

F: Wie hat sich die Landschaft im Laufe der Zeit geformt?

A: Die Landschaft hat sich durch Prozesse entwickelt, die von Flüssen, Tektonik und Vereisung beeinflusst wurden.

F: Welche Verbindung bestand zwischen der Antarktis und dem Superkontinent Gondwana?

A: Die Antarktis war einst Teil des Superkontinents Gondwana, zu dem auch Landmassen gehörten, die heute zu Afrika, Australien, Südamerika, dem Indischen Subkontinent und der Arabischen Halbinsel gehören.

F: Wie lange ist die Landschaft erhalten geblieben?

A: Die Landschaft ist wahrscheinlich unglaubliche 34 Millionen Jahre lang erhalten geblieben.