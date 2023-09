Die Auswirkungen des Klimawandels auf das antarktische Meereis erreichen Rekordniveau

Das US-amerikanische National Snow and Ice Data Center (NSIDC) gab kürzlich bekannt, dass das Meereis rund um die Antarktis in diesem Winter ein Rekordtief erreicht hat, was bei Wissenschaftlern Besorgnis über den zunehmenden Einfluss des Klimawandels am Südpol hervorruft. Diese Verschiebung kann schwerwiegende Auswirkungen auf Tiere wie Pinguine haben, die für die Fortpflanzung und Aufzucht ihrer Jungen auf das Meereis angewiesen sind. Darüber hinaus trägt es zur globalen Erwärmung bei, indem es die Menge des Sonnenlichts verringert, das vom weißen Eis in den Weltraum zurückreflektiert wird.

Laut NSIDC erreichte die Meereisausdehnung in der Antarktis dieses Jahr am 10. September ihren Höhepunkt und umfasste 16.96 Millionen Quadratkilometer, das niedrigste Wintermaximum seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen im Jahr 1979. Das ist etwa 1 Million Quadratkilometer weniger als der vorherige Rekord von 1986. Senior Der Wissenschaftler Walt Meier erklärte, es sei nicht nur ein Rekordjahr, sondern ein extremes.

Der Wechsel der Jahreszeiten auf der Südhalbkugel spielt eine Rolle für den Zeitpunkt der Meereisbildung und -schmelze. Im Allgemeinen erreicht das Meereis etwa im September gegen Ende des Winters seine maximale Ausdehnung und erreicht seinen tiefsten Punkt im Februar oder März, wenn der Sommer zu Ende geht.

Zusätzlich zum Winter-Rekordtief erreichte auch die sommerliche Meereisausdehnung in der Antarktis im Februar ein Rekordtief und übertraf damit die bisherige Marke aus dem Jahr 2022.

Während der Klimawandel in der Arktis erhebliche Auswirkungen hatte, sind die Auswirkungen auf das Meereis in der Antarktisregion weniger sicher. Allerdings hat die jüngste Verschiebung hin zu rekordtiefen Bedingungen bei Wissenschaftlern die Befürchtung geweckt, dass sich der Klimawandel endlich im antarktischen Meereis manifestieren könnte.

Obwohl es noch zu früh ist, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen, deutet eine in der Zeitschrift Communications Earth and Environment veröffentlichte Studie darauf hin, dass der Klimawandel, insbesondere die Erwärmung der Meerestemperaturen durch vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen, zu dem seitdem beobachteten Rückgang des Meereisspiegels beitragen könnte 2016. Die Studie betont die dringende Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um diese kritischen Frostgebiete zu schützen.

Insgesamt sind die rekordniedrigen Meereiswerte in der Antarktis eine deutliche Erinnerung an die Auswirkungen des Klimawandels auf die empfindlichen Ökosysteme unseres Planeten. Bemühungen zur Minderung der Treibhausgasemissionen sind von entscheidender Bedeutung, um diese gefährdeten Regionen und die von ihnen abhängigen Arten zu schützen.

