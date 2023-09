Antarktisches Meereis erreicht Rekordtief, gefährdet die Tierwelt und beschleunigt die globale Erwärmung

Laut einem Bericht des US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center (NSIDC) hat die Ausdehnung des Meereises rund um die Antarktis in diesem Winter ein Rekordtief erreicht. Dies stellt eine Bedrohung für die Zucht und Aufzucht von Tieren wie Pinguinen dar, die auf das Meereis angewiesen sind, und trägt auch zur globalen Erwärmung bei, indem die Menge des vom weißen Eis zurück in den Weltraum reflektierten Sonnenlichts verringert wird. Die Ausdehnung des antarktischen Meereises erreichte am 10. September ihr Wintermaximum und bedeckte 16.96 Millionen Quadratkilometer. Dies ist das niedrigste Wintermaximum seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen im Jahr 1979 und etwa 1 Million Quadratkilometer weniger als der vorherige Rekord aus dem Jahr 1986.

Wissenschaftler des NSIDC haben dies als „extrem rekordverdächtiges Jahr“ bezeichnet. Diese Zahlen sind vorläufig, eine vollständige Analyse wird voraussichtlich nächsten Monat veröffentlicht. Es ist wichtig anzumerken, dass die sommerliche Meereisausdehnung in der Antarktis im Februar ebenfalls ein Rekordtief erreichte und damit die bisherige Marke aus dem Jahr 2022 durchbrach.

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Arktisregion sind gut dokumentiert, da das Meereis rapide abnimmt. Allerdings waren die Auswirkungen auf das antarktische Meereis bisher ungewiss. Frühere Studien haben gezeigt, dass die Erwärmung der Meerestemperaturen, die hauptsächlich durch vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen verursacht wird, zum Rückgang des Meereisspiegels seit 2016 beiträgt.

Forscher wie Ariaan Purich von der australischen Monash University betonen die dringende Notwendigkeit, die Treibhausgasemissionen anzugehen, um diese lebenswichtigen gefrorenen Gebiete zu schützen. Die Folgen des Rückgangs des Meereises gehen über die Sicherheit und das Überleben von Arten wie Pinguinen hinaus. Die durch weniger weißes Eis verursachte verringerte Sonnenlichtreflexion kann die globale Erwärmung beschleunigen.

Insgesamt sind diese rekordtiefen Meereiswerte in der Antarktis ein klarer Hinweis auf die Auswirkungen des Klimawandels in den Polarregionen. Für Nationen auf der ganzen Welt ist es von entscheidender Bedeutung, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und diese gefährdeten Ökosysteme zu schützen.

Quellen: US National Snow and Ice Data Center (NSIDC) – Report

Ariaan Purich von der Monash University – Forscher