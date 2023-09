Antarktisches Meereis erreicht Rekordtiefstand, was auf Auswirkungen des Klimawandels hindeutet

Nach Angaben des US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center (NSIDC) hat das Meereis rund um die Antarktis in diesem Winter ein Rekordtief erreicht. Dieser alarmierende Trend weckt bei Wissenschaftlern Besorgnis über die zunehmenden Auswirkungen des Klimawandels am Südpol.

Der Rückgang des Meereises könnte verheerende Folgen für die Tierwelt der Region haben, insbesondere für Pinguine, die für die Brut und die Aufzucht ihrer Jungen auf das Eis angewiesen sind. Darüber hinaus führt der Rückgang des Meereises zu einer verstärkten globalen Erwärmung, da weniger Sonnenlicht vom weißen Eis zurück in den Weltraum reflektiert wird.

Am 10. September erreichte die Meereisausdehnung in der Antarktis ihr Wintermaximum und bedeckte nur noch 16.96 Millionen Quadratkilometer (6.55 Millionen Quadratmeilen). Dies ist das niedrigste Wintermaximum seit Beginn der Satellitenaufzeichnungen im Jahr 1979 und etwa 1 Million Quadratkilometer weniger als der vorherige Rekord aus dem Jahr 1986.

Walt Meier, leitender Wissenschaftler des NSIDC, beschrieb dieses Jahr als „extrem rekordverdächtiges Jahr“. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Zahlen vorläufig sind und eine umfassende Analyse voraussichtlich nächsten Monat veröffentlicht wird.

Auf der Südhalbkugel sind die Jahreszeiten umgekehrt: Das Meereis erreicht im September gegen Ende des Winters seinen Höhepunkt und schmilzt dann im Februar oder März, wenn der Sommer naht, auf seinen tiefsten Punkt. Bemerkenswert ist, dass auch die Meereisausdehnung in der Antarktis im Sommer im Februar ein Rekordtief erreichte und den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2022 übertraf.

Der Klimawandel hat bereits erhebliche Auswirkungen auf die Arktisregion, wo das Meereis aufgrund der steigenden Temperaturen rapide abgenommen hat. Allerdings waren die Auswirkungen der Erwärmung auf das Meereis in der Nähe des Südpols bis vor kurzem weniger sicher. Während die Meereisausdehnung in der Antarktis zwischen 2007 und 2016 zunahm, gibt die Verschiebung hin zu rekordtiefen Bedingungen in den letzten Jahren bei Wissenschaftlern Anlass zur Sorge.

Eine kürzlich in Communications Earth and Environment veröffentlichte wissenschaftliche Studie legt nahe, dass der Klimawandel maßgeblich zu den seit 2016 beobachteten niedrigeren Meereisspiegeln beiträgt. Die Forschung zeigt, dass die Erwärmung der Meerestemperaturen, die hauptsächlich durch vom Menschen verursachte Treibhausgasemissionen verursacht wird, dafür verantwortlich ist Abfall.

Um die gefährdeten gefrorenen Regionen der Welt, einschließlich der Antarktis, zu schützen, ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen von entscheidender Bedeutung. Ariaan Purich, Meereisforscher an der australischen Monash University und Mitautor der Studie, betont die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Quellen:

– US National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

– Studie veröffentlicht in Communications Earth and Environment