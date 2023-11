Unaufhaltsames Schmelzen: Die schlimmen Folgen des steigenden Meeresspiegels

Eine bahnbrechende Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht wurde, hat die alarmierende Wahrheit über den globalen Meeresspiegel ans Licht gebracht. Unter dem Titel „Unvermeidbare künftige Zunahme des Schmelzens des westantarktischen Eisschildes im Laufe des XNUMX. Jahrhunderts“ unterstreicht die Studie den irreversiblen Zustand des westantarktischen Eisschildes und prognostiziert eine rasche Beschleunigung des Schmelzens in den kommenden Jahrzehnten, unabhängig von der besten Erwärmung Szenarien.

Die leitende Forscherin Kaitlin Naughten, Ozeanmodelliererin beim British Antarctic Survey, betonte die schlimmen Folgen dieses Schmelzens. Küstengemeinden auf der ganzen Welt werden mit der Notwendigkeit konfrontiert sein, entweder ihre Verteidigungsanlagen zu verstärken oder unglücklicherweise darüber nachzudenken, ihre Gebiete aufgrund des bevorstehenden Anstiegs des Meeresspiegels aufzugeben.

Bisher haben Wissenschaftler darüber diskutiert, ob das Schmelzen in der Antarktis linear voranschreiten würde oder ob es „Kipppunkte“ geben würde, die zu einem beschleunigten Schmelzen führen würden. Diese Studie widerlegt die Vorstellung eines allmählichen Rückgangs und legt nahe, dass wir aufgrund des Zerfalls lebenswichtiger Eisschelfs möglicherweise bereits einen erheblichen Wendepunkt überschritten haben.

Schelfeise, riesige Eismassen auf dem Ozean, bilden eine entscheidende Stütze für die Eisschilde der Antarktis. Indem sie den Abfluss der Schichten ins Wasser behindern, erhalten sie die Stabilität des Eises des Kontinents. Wenn diese Schelfe jedoch schmelzen, werden die Schichten anfällig für einen schnellen Verfall, wenn sie in das relativ wärmere Meerwasser eintauchen.

Die Folgen eines vollständigen Abschmelzens des westantarktischen Eisschildes würden, wie diese Studie zeigt, zu einem schwindelerregenden Anstieg des globalen Meeresspiegels um fünf Meter führen.

Bedauerlicherweise ist diese Offenbarung aus der Antarktis kein Einzelfall. Anfang dieses Jahres erlebte der Kontinent einen Rekordtiefstand an Meereis, mit einem Nettoverlust von etwa 7.5 Billionen Tonnen seit 1997. Der Rückgang des Meereises in den letzten sechs Jahren war beispiellos und steht in scharfem Kontrast zu den minimalen Veränderungen, die in den vorangegangenen Jahren beobachtet wurden dreieinhalb Jahrzehnte.

Auch wenn das Schicksal des westantarktischen Eisschildes besiegelt scheint, ist es nicht der einzige Grund für den Anstieg des Meeresspiegels. Auch der grönländische Eisschild, eine weitere bedeutende Quelle, gilt als irreparabel. Es wird prognostiziert, dass sein vollständiges Auftauen den globalen Meeresspiegel um unglaubliche sieben Meter ansteigen lässt. Darüber hinaus wurde zwischen 28 und 1997 weltweit ein Verlust von 2017 Billionen Tonnen Eis verzeichnet.

Die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels sind katastrophal, wenn man bedenkt, dass derzeit mehr als 267 Millionen Menschen in Gebieten leben, die weniger als zwei Meter über dem Meeresspiegel liegen. Eine in Nature Communications veröffentlichte Studie mit dem Titel „Neue Höhendaten verdreifachen Schätzungen der globalen Anfälligkeit für Meeresspiegelanstieg und Küstenüberschwemmungen“ warnt davor, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts bis zu 300 Millionen Menschen aufgrund der Instabilität der Antarktis anfällig für jährliche Überschwemmungen sein könnten. Bis zum Jahr 2100 könnte diese Zahl auf unglaubliche 480 Millionen ansteigen.

Wenn wir uns mit der Entwicklung unseres sich erwärmenden Planeten auseinandersetzen, wird deutlich, dass die Folgen des kapitalistisch getriebenen Klimawandels zur Vertreibung von Hunderten Millionen Menschen führen werden. Die Kritik von Karl Marx an der herrschenden Kapitalistenklasse wird heute noch schärfer, da sich das System als unfähig erweist, auch nur das grundlegendste Versprechen einer Zukunft über Wasser für große Bevölkerungsgruppen rund um den Globus aufrechtzuerhalten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist der westantarktische Eisschild?

Der westantarktische Eisschild ist einer von zwei großen Eisschilden, die die Antarktis bedecken. Es handelt sich um einen riesigen Eiskörper, der an Land liegt.

2. Was sind Schelfeise?

Schelfeise sind große Eismassen, die auf dem Ozean rund um die Antarktis schwimmen. Sie spielen eine entscheidende Rolle dabei, den Eisfluss vom Kontinent ins Wasser zu verhindern.

3. Wie trägt das Abschmelzen der Eisschelfs zum Anstieg des Meeresspiegels bei?

Wenn die Eisschelfs schmelzen, sorgen sie dafür, dass die Eisschichten auf dem Land schneller in den Ozean fließen. Diese beschleunigte Strömung führt zu einem Anstieg des globalen Meeresspiegels.

4. Welche Auswirkungen hat ein vollständiges Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes?

Sollte der westantarktische Eisschild vollständig schmelzen, würde dies zu einem kolossalen Anstieg des globalen Meeresspiegels um fünf Meter führen.

5. Gibt es andere Faktoren, die zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen?

Ja, neben dem westantarktischen Eisschild ist der grönländische Eisschild eine weitere wichtige Quelle für den Anstieg des Meeresspiegels. Sein vollständiges Auftauen könnte den globalen Meeresspiegel um sieben Meter ansteigen lassen.

6. Wie viele Menschen sind durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet?

Derzeit leben mehr als 267 Millionen Menschen in Gebieten, die weniger als zwei Meter über dem Meeresspiegel liegen. Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten bis zu 300 Millionen Menschen durch jährliche Überschwemmungen gefährdet sein, und bis zum Jahr 480 könnten es 2100 Millionen sein.