Eine kürzlich in der Zeitschrift Nature Climate Change veröffentlichte Studie hat alarmierende Beweise für den schnellen Anstieg des globalen Meeresspiegels vorgelegt, der durch das Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes verursacht wird. Die Studie mit dem Titel „Unvermeidbare künftige Zunahme des Schmelzens des Eisschelfs in der Westantarktis im Laufe des XNUMX. Jahrhunderts“ legt nahe, dass der Eisschild möglicherweise bereits einen Punkt erreicht hat, an dem es kein Zurück mehr gibt, und dass ein beschleunigtes Abschmelzen selbst bei optimistischeren Erwärmungsszenarien unvermeidbar wird .

Die leitende Forscherin Kaitlin Naughten vom British Antarctic Survey betonte den Ernst der Lage. Sie prognostiziert, dass der daraus resultierende Anstieg des Meeresspiegels Küstengemeinden dazu zwingen wird, entweder umfangreiche Verteidigungssysteme zu errichten oder mit der Aufgabe zu rechnen.

Bisher haben Wissenschaftler darüber diskutiert, ob das Abschmelzen der Antarktis allmählich erfolgen würde oder ob es zu plötzlichen „Kipppunkten“ kommen würde, die den Prozess beschleunigen würden. Diese Studie zeigt, dass Letzteres wahrscheinlich genauer ist. Das Abschmelzen der Eisschelfs rund um die Antarktis spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Stabilität der riesigen Eisschilde, die den Kontinent bedecken. Wenn diese Schelfe schmelzen, öffnet es die Schleusen für einen schnellen Eisverlust, da die Schichten in das vergleichsweise wärmere Meerwasser kollabieren.

Die Folgen eines vollständigen Abschmelzens des westantarktischen Eisschildes würden, wie die Forschung nahelegt, zu einem schwindelerregenden Anstieg des globalen Meeresspiegels um fünf Meter führen. Diese Studie ist nur eine von mehreren jüngsten Enthüllungen, die den katastrophalen Zustand des Eises der Antarktis verdeutlichen. Anfang des Jahres erreichte die Meereisfläche rund um den Kontinent einen Rekordtiefstand, mit einem Nettoverlust von 7.5 Billionen Tonnen seit 1997.

Allerdings ist nicht nur die Eisdecke der Westantarktis mit diesen schlimmen Umständen konfrontiert. Es wird auch davon ausgegangen, dass der grönländische Eisschild einen unwiederbringlichen Verlust darstellt, der voraussichtlich weitere sieben Meter zum globalen Meeresspiegel beitragen wird. Insgesamt hat die Welt zwischen 28 und 1997 einen Verlust von 2017 Billionen Tonnen Eis erlebt.

Diese drohende Krise stellt eine erhebliche Bedrohung für die Millionen Menschen dar, die in Gebieten weniger als zwei Meter über dem Meeresspiegel leben. Eine 2019 in Nature Communications veröffentlichte Studie schätzt, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts aufgrund der Instabilität der Antarktis bis zu 340 Millionen Menschen von jährlichen Überschwemmungen betroffen sein könnten. Bis zum Jahr 2100 könnte diese Zahl auf unglaubliche 630 Millionen ansteigen.

Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen die weitreichenden Folgen des durch kapitalistische Interessen vorangetriebenen Klimawandels. Die Vertreibung Hunderter Millionen Menschen in den kommenden Jahrzehnten unterstreicht die Unfähigkeit der herrschenden Klasse, den Betroffenen eine Zukunft über Wasser zu sichern. Wie Karl Marx berühmt ausdrückte, ist die kapitalistische herrschende Klasse „herrschaftsunfähig“, da sie nicht für das Wohlergehen derjenigen sorgt, die unter ihrer Macht stehen. Im heutigen Kontext äußert sich dieses Versagen in der Unfähigkeit, Küstengemeinden vor dem Überfluten durch schmelzende Eisschilde zu schützen.

FAQ:

F: Was ist der Schwerpunkt der im Artikel erwähnten Studie?

A: Die Studie konzentriert sich auf das schnelle Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes und seinen Beitrag zum Anstieg des globalen Meeresspiegels.

F: Wie wirkt sich das Abschmelzen der Eisschelfs auf die Eisverlustrate in der Antarktis aus?

A: Wenn das Schelfeis schmilzt, beschleunigt es das Abschmelzen der Eisschilde, wenn diese in das wärmere Meerwasser kollabieren.

F: Was sind die prognostizierten Folgen eines vollständigen Abschmelzens des westantarktischen Eisschildes?

A: Die Studie legt nahe, dass ein vollständiges Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes zu einem Anstieg des globalen Meeresspiegels um fünf Meter führen würde.

F: Welche andere Eisdecke ist ebenfalls von irreparablen Schäden betroffen?

A: Man geht davon aus, dass der grönländische Eisschild nicht mehr zu retten ist. Prognosen deuten darauf hin, dass er den globalen Meeresspiegel um weitere sieben Meter erhöhen könnte.

F: Wie viele Menschen leben derzeit in Gebieten, die durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet sind?

A: Derzeit leben über 267 Millionen Menschen in Gebieten, die weniger als zwei Meter über dem aktuellen Meeresspiegel liegen, was sie gefährdet.

F: Was sagte Karl Marx über die Fähigkeit der herrschenden Klasse, das Wohlergehen derer zu sichern, die unter ihrer Macht stehen?

A: Marx erklärte, dass die herrschende Klasse „herrschaftsunfähig“ sei, da sie es versäume, den Arbeitern einen angemessenen Lebensunterhalt zu bieten. Im heutigen Kontext spiegelt sich dieses Versagen darin wider, dass sie nicht in der Lage sind, Millionen von Menschen, die aufgrund der schmelzenden Eisschilde vertrieben werden, eine Zukunft über Wasser zu sichern.