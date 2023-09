Antarktis stellt neuen Rekord für niedrigstes Meereis auf

Die Antarktis hat kürzlich einen neuen Meilenstein für die niedrigste jährliche maximale Meereismenge erreicht, die jemals auf dem Kontinent gemessen wurde. Dieser neue Rekord übertrifft den bisherigen Tiefstwert um unglaubliche eine Million Quadratkilometer. Der Rückgang der Meereisbedeckung ist in der Antarktis ein wiederkehrender Trend, der bei Wissenschaftlern Besorgnis über die möglichen Folgen für den Klimawandel und den weltweiten Anstieg des Meeresspiegels hervorruft.

Normalerweise markiert jedes Jahr im September der Punkt, an dem das Meereis der Antarktis seine maximale Ausdehnung erreicht. Zwischen 1981 und 2010 wurde eine durchschnittliche maximale Ausdehnung von rund 18.71 Millionen Quadratkilometern beobachtet. Eine vorläufige Analyse des US-amerikanischen National Snow and Ice Data Center (NSIDC) legt jedoch nahe, dass die maximale Ausdehnung in diesem Jahr erst am 16.96. September 10 Millionen Quadratkilometer erreichte und seitdem zurückgegangen ist.

Die maximale Ausdehnung im Jahr 2023 liegt etwa 1.75 Millionen Quadratkilometer unter dem langjährigen Durchschnitt und etwa 1 Million Quadratkilometer unter dem bisherigen Rekordtief von 1986. Dr. Will Hobbs, ein Meereisforscher an der Universität von Tasmanien, stellte fest, dass die Rate Das Wachstum des antarktischen Meereises verlief seit April außerordentlich langsam. Er beschrieb die Situation als „etwas Spektakuläres“, sowohl im Vergleich zum Durchschnitt als auch zu früheren Rekorden.

Während der Meereisverlust in der Rossmeer-Region darauf zurückzuführen ist, dass Winde das Eis zusammen mit wärmerer Luft in Richtung des Kontinents drücken, bleiben die Gründe für den Eisverlust in anderen Teilen der Antarktis unklar. Das Meereis des Kontinents unterliegt einem jährlichen Zyklus und erreicht im Februar seine geringste Ausdehnung und im September seinen höchsten Stand. Allerdings wurden seit 2016 eine Reihe von Rekordtiefs beobachtet, die den zuvor stabilen Zustand in Frage stellten.

Wissenschaftler sind dabei, die Faktoren zu entschlüsseln, die zu diesen Rekordtiefs beitragen. Als mögliche Ursachen gelten natürliche Schwankungen und die globale Erwärmung. Obwohl Dr. Hobbs davon ausgeht, dass die „wissenschaftliche Hürde“ noch nicht überschritten wurde, um sicher zu behaupten, dass die Rekorde ausschließlich auf die globale Erwärmung zurückzuführen sind, stimmt der Verlust des Meereises mit den Prognosen zum Klimawandel überein.

Das NSIDC geht davon aus, dass der Rückgang des Meereises seit 2016 wahrscheinlich mit der Erwärmung der oberen Meeresschicht zusammenhängt. Es besteht die Sorge, dass dieser Rückgang einen langfristigen Trend auslösen könnte, da sich die Ozeane weltweit erwärmen und die Warmwasservermischung in der Polarschicht des Südpolarmeeres anhalten könnte.

Die Folgen des Rückgangs des Meereises haben weitreichende Auswirkungen. Meereis fungiert als Barriere, die das Eindringen von Landeis in den Ozean verhindert und möglicherweise einen erheblichen Anstieg des Meeresspiegels verursacht. Darüber hinaus trägt Meereis dazu bei, die Energie der Sonne zurück in den Weltraum zu reflektieren. Wenn weniger Meereis vorhanden ist, absorbiert ein größerer Teil des Ozeans die Sonnenenergie, was zu einer weiteren Erwärmung des Südpolarmeeres und einem Eisverlust führt.

Dr. Ariaan Purich, ein auf die Antarktis und den Südpolarmeer spezialisierter Klimawissenschaftler an der Monash University, unterstreicht die Bedeutung dieses Rückgangs und seine Auswirkungen auf den Planeten. Sie betont, dass ein niedriger Meereisspiegel ein Hinweis auf die Zukunft sein könnte, vor der wir stehen, und dass dies gerade jetzt geschieht. Die von Wissenschaftlern geäußerten Bedenken hinsichtlich dieses beispiellosen Rückgangs des Meereises erfordern erhöhte Aufmerksamkeit und dringende Maßnahmen zur Beseitigung der zugrunde liegenden Ursachen.

Definitionen:

– Meereis: Gefrorenes Meerwasser, das sich in Polarregionen bildet.

– Globale Erwärmung: Der Anstieg der durchschnittlichen globalen Temperatur aufgrund von Treibhausgasemissionen, die hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten verursacht werden.

– Prognosen zum Klimawandel: Vorhersagen oder Vorhersagen über zukünftige Klimabedingungen basierend auf wissenschaftlichen Modellen und Datenanalysen.

Quellen:

– US National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

– Universität von Tasmanien

- Monash Universität