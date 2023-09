Antarktisches Meereis erreicht Rekordtief, dringender Handlungsbedarf

By

In der Antarktis wurde ein neuer Rekord aufgestellt, als das den Kontinent umgebende Meereis einen Rekordtiefstand erreichte. Die Fläche mit fehlendem Meereis ist etwa siebenmal so groß wie das Vereinigte Königreich. Normalerweise dehnt sich das Meereis während des Winters auf der Südhalbkugel aus und erreicht im September seinen Höhepunkt von fast 19 Millionen Quadratkilometern, bevor es wieder zu schmelzen beginnt. Allerdings erreichte das Meereis in diesem Jahr nur 16.96 Millionen Quadratkilometer.

Wissenschaftler des National Snow and Ice Data Center in den Vereinigten Staaten haben bestätigt, dass dieses Wintermaximum den neuen Tiefstwert darstellt und den bisherigen Rekord von 1986 um mehr als 1 Million Quadratkilometer übertrifft.

Der Rückgang des Meereises in der Antarktis ist alarmierend und löst bei Forschern Besorgnis aus. Dr. Jeremy Wilkinson, ein Meereisphysiker der Umfrage, drückte seinen Schock aus und erklärte: „Es ist schockierend, als Meereisphysiker zu sehen. Es ist nur ein weiteres Beispiel dafür, wie der Planet wirklich „Hilfe“ schreit.“

Dieser rekordverdächtige Tiefstand erinnert daran, wie dringend Handlungsbedarf im Kampf gegen den Klimawandel besteht. Der Rückgang des Meereises beeinträchtigt nicht nur das empfindliche Gleichgewicht des antarktischen Ökosystems, sondern trägt auch zum Anstieg des Meeresspiegels bei, was zu potenziellen Küstenüberschwemmungen führen und zahlreiche Gemeinden auf der ganzen Welt bedrohen kann.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Wissenschaftler, politische Entscheidungsträger und Einzelpersonen zusammenkommen, um die Ursachen des Klimawandels anzugehen. Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die Förderung nachhaltiger Praktiken und Investitionen in erneuerbare Energien gehören zu den wichtigsten Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen.

Der Verlust des Meereises in der Antarktis unterstreicht die Bedeutung globaler Zusammenarbeit und sofortiger Maßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels. Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, wenn wir die Zukunft unseres Planeten für kommende Generationen bewahren wollen.

Quellen:

Nationale Snow and Ice Data Center

Definitionen:

Meereis: Gefrorenes Meerwasser, das sich im Ozean bildet, ausdehnt und zusammenzieht.

Klimawandel: Langfristige Veränderungen der Temperatur- und Wettermuster aufgrund menschlicher Aktivitäten, insbesondere der Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Treibhausgasemissionen: Freisetzung von Gasen wie Kohlendioxid und Methan in die Atmosphäre, die Wärme speichern und zur globalen Erwärmung beitragen.

Nachhaltige Praktiken: Maßnahmen, die die negativen Auswirkungen auf die Umwelt minimieren und die langfristige Erhaltung natürlicher Ressourcen fördern.

Erneuerbare Energie: Energie, die aus natürlich vorkommenden Quellen wie Sonnenlicht, Wind und Wasser gewonnen wird.