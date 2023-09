Antarktisches Meereis erreicht Rekordtief, was auf eine Verschärfung des Klimawandels hindeutet

Eine vorläufige Analyse von US-Satellitendaten zeigt, dass das Meereis rund um die Antarktis in den Wintermonaten eine Rekordtiefe erreicht hat. Wissenschaftler sind besorgt, dass dieser Trend ein Hinweis auf eine Verschärfung des Klimawandels am Südpol ist.

Nach Angaben der NASA und des National Snow and Ice Data Center (NSIDC) erreichte das antarktische Meereis bis zum 16.96. September lediglich eine maximale Größe von 6.55 Millionen Quadratkilometern (10 Millionen Quadratmeilen) und war damit das niedrigste Meereismaximum in der aufgezeichneten Geschichte von 1979 bis 2023. Zu einem Zeitpunkt in diesem Jahr war die Meereisfläche auf 1.03 Millionen Quadratkilometer gesunken, kleiner als der bisherige Rekordtiefstand und ungefähr so ​​groß wie Texas und Kalifornien zusammen.

Im Gegensatz dazu kam es in der Arktisregion im letzten Jahrzehnt aufgrund des Klimawandels zu einem rapiden Rückgang des Meereises. Es ist weniger sicher, wie sich die Erwärmung auf das Meereis in der Nähe des Südpols auswirkt. Die jüngste beispiellose geringe Meereisausdehnung rund um die Antarktis gibt Wissenschaftlern jedoch Anlass zur Sorge, dass der Klimawandel in dieser Region endlich seine Spuren hinterlässt.

Das NSIDC weist darauf hin, dass es seit August 2016 einen starken Rückgang des Trends der Meereisausdehnung in der Antarktis gegeben habe. Während die genaue Ursache dieser Verschiebung unter Wissenschaftlern immer noch umstritten ist, geht man mittlerweile davon aus, dass sie mit der Erwärmung in der obersten Schicht des Ozeans zusammenhängt. Es besteht die Sorge, dass dieser Rückgang den Beginn eines langfristigen Trends für das antarktische Meereis markieren könnte, da sich die globalen Ozeane weiter erwärmen.

Unterdessen erreichte das Meereis in der Arktis, wo der Sommer zu Ende geht, einen Tiefststand von 4.23 Millionen Quadratkilometern und ist damit der sechstniedrigste Mindestwert seit 45 Jahren. Wissenschaftler haben außerdem geringere Eismengen in der Nordwestpassage beobachtet, einem Seeweg, der den Atlantik mit dem Pazifik verbindet, was auf eine verstärkte Eisschmelze in der Region hindeutet.

Obwohl diese Ergebnisse vorläufig sind, wird eine vollständige Analyse der Daten Anfang Oktober veröffentlicht. Es ist von entscheidender Bedeutung, Veränderungen der Meereisausdehnung zu überwachen und zu verstehen, da sie eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Erdklimas spielt und sich auf verschiedene Ökosysteme auswirkt.

