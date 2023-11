Das antarktische Ozonloch: Aufdeckung der komplexen Faktoren, die die Erholung beeinflussen

By

Das antarktische Ozonloch, das seit Jahrzehnten ein großes Problem darstellt, vertieft sich Mitte des Frühlings weiter, obwohl es Vorschriften gibt, die ozonschädigende Chemikalien verbieten. Während das Montrealer Protokoll von 1987 die Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), die für den Abbau der Ozonschicht verantwortlich sind, erfolgreich einschränkte, deuten neuere Untersuchungen darauf hin, dass möglicherweise auch andere Faktoren eine Rolle spielen.

Eine neue Studie von Forschern der neuseeländischen Otago University, die in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht wurde, zeigt, dass sich die vom antarktischen Ozonloch bedeckte Fläche trotz des Rückgangs der FCKW nicht wesentlich verringert hat. Darüber hinaus weist die Mitte des Lochs auf einen Rückgang der Ozonwerte im Laufe der Zeit hin.

Laut Co-Autorin Annika Seppala könnte die Reaktion der Atmosphäre auf veränderte Klimabedingungen, möglicherweise aufgrund des Klimawandels, den Erholungsprozess beeinflussen. Diese atmosphärischen Veränderungen verschleiern möglicherweise die Fortschritte, die durch die Reduzierung von FCKW erzielt wurden. Während sich das Ozonloch später im September öffnete, was möglicherweise auf eine Erholung hindeutet, hebt die Studie hervor, dass im Oktober, wenn das Loch typischerweise am größten ist, der Ozongehalt in der mittleren Stratosphärenschicht von 26 bis 2004 um 2022 Prozent gesunken ist.

Die Hauptautorin Hannah Kessenich betont, dass das Montrealer Protokoll und die FCKW-Reduktionen immer noch auf dem richtigen Weg sind, die Ergebnisse der Studie legen jedoch nahe, dass die jüngsten großen Ozonlöcher möglicherweise nicht ausschließlich auf FCKW zurückzuführen sind. Die Analyse schloss Daten aus den Jahren 2002 und 2019 aus, als anomale Ereignisse, wie etwa das plötzliche Aufbrechen des Polarwirbels, zu deutlich kleineren Ozonlöchern führten.

Der Einfluss äußerer Ereignisse auf die Ozonwerte ist nicht zu übersehen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass die massiven Waldbrände in Australien im Jahr 2020 das Ozonloch um 10 Prozent verschlimmerten. Darüber hinaus wird angenommen, dass der Ausbruch des Vulkans Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai vor Tonga im Jahr 2022 Auswirkungen auf die jüngsten Ozonwerte hatte.

Während einige Experten Fragen zu den Ergebnissen der Studie aufwerfen und darauf hinweisen, dass der Ausschluss bestimmter Jahre Bedenken hinsichtlich der Datenauswahl aufwirft, liefert die Untersuchung wichtige Einblicke in die komplexen und vielschichtigen Faktoren, die die Wiederherstellung des antarktischen Ozonlochs beeinflussen.

FAQ

F: Wie entsteht das antarktische Ozonloch?

Das antarktische Ozonloch entsteht hauptsächlich durch das Vorhandensein ozonschädigender Chemikalien wie Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die sich in der Atmosphäre ansammeln. Diese Chemikalien zerfallen in der Gegenwart von Sonnenlicht und setzen Chlor- und Bromatome frei, die Ozonmoleküle zerstören.

F: Welche Gefahren birgt der Ozonabbau?

Durch den Abbau der Ozonschicht gelangt mehr ultraviolette (UV) Strahlung der Sonne auf die Erdoberfläche. Übermäßige UV-Strahlung kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, darunter Hautkrebs, Katarakte und Schäden an Meeresökosystemen.

F: Werden heute noch FCKW verwendet?

Nein, FCKW werden aufgrund des weltweiten Verbots durch das Montrealer Protokoll von 1987 nicht mehr in Aerosolen, Kühlschränken oder anderen Verbraucherprodukten verwendet. Alternative und umweltfreundlichere Ersatzstoffe wurden entwickelt und umgesetzt.