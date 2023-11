Das Ozonloch in der Antarktis vertieft sich trotz Reduzierung der Chemikalien weiter

By

Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich das Loch in der antarktischen Ozonschicht in den letzten zwei Jahrzehnten Mitte des Frühlings vergrößert hat, trotz des weltweiten Verbots von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW) – Chemikalien, die den Schutzschild der Erde vor schädlicher Sonnenstrahlung schwächen. Die Ozonschicht, die sich 11 bis 40 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, spielt eine entscheidende Rolle beim Filtern eines Großteils der ultravioletten Strahlung der Sonne, die zu Hautkrebs und grauem Star führen kann.

Das Montrealer Protokoll von 1987, das die Verwendung von FCKW in Aerosolen und Kühlschränken erfolgreich eliminierte, zielte darauf ab, das Ozonloch zu schließen und seine Werte wieder auf das Niveau von 1980 zu bringen. Eine kürzlich von den Vereinten Nationen unterstützte Einschätzung ging davon aus, dass die Ozonschicht in der Antarktis bis etwa 2066 wiederhergestellt sein könnte , wobei eine Erholung in der Arktis bis 2045 und im Rest der Welt innerhalb von zwei Jahrzehnten erwartet wird.

Doch trotz der Reduzierung der FCKW stellten Forscher der neuseeländischen Otago University in einer Studie in der Zeitschrift Nature Communications fest, dass die vom antarktischen Ozonloch bedeckte Fläche nicht wesentlich zurückgegangen ist. Tatsächlich kam es im Laufe der Zeit zu einem Rückgang der Ozonwerte in der Mitte des Lochs.

Die Hauptautorin der Studie, Hannah Kessenich, betonte, dass das Montrealer Protokoll und die Bemühungen zur FCKW-Reduktion immer noch Fortschritte machen. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass andere Faktoren, die möglicherweise mit dem Klimawandel zusammenhängen, die Erholung der Ozonschicht behindern könnten.

FAQ

Warum ist die Ozonschicht wichtig?

Die Ozonschicht filtert die ultraviolette Strahlung der Sonne, die Hautkrebs und Grauen Star verursachen kann.

Welche Chemikalien trugen zum Abbau der Ozonschicht bei?

Es wurde festgestellt, dass Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), die einst häufig in Aerosolen und Kühlschränken verwendet wurden, den Ozonspiegel senken.

Hat das FCKW-Verbot dazu beigetragen, das Ozonloch zu schließen?

Das Verbot von FCKW im Rahmen des Montrealer Protokolls von 1987 hat dazu beigetragen, deren Verwendung zu reduzieren und sie aus Aerosolen und Kühlschränken zu eliminieren. Das Ozonloch in der Antarktis hat jedoch keine signifikante Verringerung gezeigt.

Welche Faktoren könnten die Erholung der Ozonschicht behindern?

Während die Reduzierung der FCKW ein bedeutender Schritt ist, könnten andere atmosphärische Veränderungen, die möglicherweise mit dem Klimawandel zusammenhängen, die Erholung der Ozonschicht verschleiern oder ihr entgegenwirken.

Welche Auswirkungen haben diese Erkenntnisse auf die internationale Umweltzusammenarbeit?

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen zur Bekämpfung des Ozonabbaus und die Bedeutung der Berücksichtigung möglicher Auswirkungen des Klimawandels. Sie betonen die Komplexität der Umweltherausforderungen und den anhaltenden Bedarf an internationaler Zusammenarbeit und Forschung.