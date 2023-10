Antarktische Kraken nutzen spezielle Proteine, um extrem kalte Temperaturen zu überstehen

By

Antarktische Kraken, die in einer der kältesten Umgebungen der Welt leben, geben Wissenschaftlern seit langem Rätsel auf, ob sie in der Lage sind, unter solch extremen Bedingungen zu überleben. Neuere Forschungen haben jedoch Aufschluss darüber gegeben, wie sich diese faszinierenden Kreaturen an ihren eisigen Lebensraum anpassen und gedeihen können.

Wissenschaftler des Marine Biological Laboratory der Universität Puerto Rico und des US-amerikanischen National Institute of Neurological Disorders and Stroke führten kürzlich eine Untersuchung durch, um die Überlebensmechanismen antarktischer Kraken zu verstehen. Sie entdeckten, dass diese Kraken über „kälteadaptierte“ Enzyme verfügen und mit ihren drei Herzen eine besondere Art von blauem Blut pumpen, das ihr Gewebe auch in extrem kalten Umgebungen mit Sauerstoff versorgt.

Enzyme spielen bei verschiedenen biochemischen Reaktionen in Organismen eine entscheidende Rolle. Bei antarktischen Lebewesen wie Kraken zeigen die Enzyme eine einzigartige Flexibilität, die es ihnen ermöglicht, bei niedrigeren Temperaturen zu funktionieren. Beispielsweise verlangsamen sich Enzyme von Kraken mit gemäßigteren Klimazonen bei extremer Kälte deutlich, während die Enzyme in antarktischen Kraken effizient arbeiten können.

Die Forscher konzentrierten sich auf die Untersuchung eines bestimmten Enzyms namens Natrium-Kalium-Pumpe, das am Transport von Ionen und Energie innerhalb von Zellen beteiligt ist. Sie verglichen dieses Enzym sowohl bei antarktischen Kraken (Pareledone) als auch bei einer gemäßigten Art namens Zweipunkt-Oktopus (Octopus bimaculatus). Die antarktische Pumpe schnitt bei kalten Temperaturen besser ab und eine genauere Untersuchung ergab, dass sich die Aminosäuren, aus denen dieses Enzym besteht, geringfügig von denen der gemäßigten Oktopusarten unterschieden.

Weitere Analysen ergaben, dass Mutationen an 12 Stellen der antarktischen Aminosäuresequenz Kälteresistenz verliehen. Es wurde festgestellt, dass drei dieser Mutationen zusammenwirken, um die Kälteresistenz der Pumpe bereitzustellen. Bemerkenswerterweise befanden sich die meisten dieser Mutationen an der Schnittstelle zwischen der Pumpe und der Zellmembran, was darauf hindeutet, dass diese Stelle für die Fähigkeit des Enzyms, sich an extreme Kälte anzupassen, von entscheidender Bedeutung ist.

Die Forscher planen, zusätzliche Experimente durchzuführen, um die Details dieser Mutationen zu verstehen und herauszufinden, wie die Proteinpumpen antarktischer Kraken es den Zellen ermöglichen, bei kalten Temperaturen zu funktionieren. Diese Forschung könnte umfassendere Auswirkungen auf das Verständnis der Anpassungsfähigkeit von Organismen in extremen Umgebungen haben.

Titel: Antarktische Kraken passen sich mithilfe spezieller Proteine ​​an extreme Kälte an

Quelle: Marine Biological Laboratory, Universität Puerto Rico und US National Institute of Neurological Disorders and Stroke

