Kraken in der Antarktis passen sich extrem kalten Umgebungen an

Kraken in der Antarktis haben bemerkenswerte Anpassungen gezeigt, die es ihnen ermöglichen, unter den kalten und herausfordernden Bedingungen der Region zu überleben. Diese Anpassungen ihres Nervensystems ermöglichen es ihnen, in den kältesten Gewässern der Antarktis zu leben, wo viele andere Tiere ums Überleben kämpfen würden.

Für Forscher ist es von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie sich Wildtiere an extreme Umgebungen anpassen, um sie vor den potenziellen Bedrohungen durch durch den Klimawandel verursachte extreme Wetterereignisse zu schützen. Die kalten Gewässer der Antarktis können für Arten, die nicht an extreme Temperaturen gewöhnt sind, eine besondere Herausforderung darstellen.

In der eisigen Umgebung der Antarktis haben verschiedene Arten die Fähigkeit entwickelt, in ihrem Körper Wärme zu erzeugen. Dadurch können Tiere wie Eisbären, Pinguine und Robben in den antarktischen Gewässern überleben.

Auch Kraken haben es geschafft, die rauen Temperaturen der Antarktis zu ertragen. Wissenschaftler des Marine Biological Laboratory (MBL) haben die einzigartigen Anpassungen dieser Kraken untersucht. Sie haben die molekularen Determinanten beobachtet, die es ihnen ermöglichen, in dieser extremen Umgebung zu gedeihen.

Durch das Verständnis dieser Anpassungen können Forscher wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, wie Tiere in kälteren Umgebungen überleben. Ein wichtiges Ergebnis der Studie hängt mit dem Enzym im Nervensystem des Oktopus zusammen. Diese Enzymentwicklung in Ektothermen, das sind Organismen, die zur Wärmeregulierung auf äußere Umweltfaktoren angewiesen sind, ermöglicht es ihnen, extremen Temperatureinflüssen standzuhalten.

Die Forscher stellten außerdem fest, dass Kraken eine erhebliche thermische Anpassung aufweisen, insbesondere bei ihren löslichen Enzymen, die sich an die niedrigen Temperaturen der Antarktis angepasst haben. Diese Studie liefert wichtige Erkenntnisse über die Fähigkeiten dieser faszinierenden Lebewesen.

Eine weitere bemerkenswerte Anpassung von Kraken ist ihr leistungsstarkes visuelles System, wie Forscher in der Zeitschrift Current Biology veröffentlicht haben. Trotz der dunklen und herausfordernden Unterwasserumgebung besitzen Kraken kameraähnliche Augen und können auf kleine helle und dunkle Punkte reagieren. Diese unglaubliche Vision hilft ihnen, sich zurechtzufinden, Raubtieren auszuweichen, sich in ihrer Umgebung zu tarnen und potenzielle Beute zu lokalisieren.

Die Anpassungen der Kraken in der Antarktis unterstreichen die Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit dieser Lebewesen gegenüber extremer Kälte. Weitere Forschungen zu diesen Anpassungen werden zweifellos zu unserem Verständnis darüber beitragen, wie Tiere in extremen Umgebungen überleben.

Quellen:

– Proceedings of the National Academy of Sciences Journal

– Aktuelles Biologiejournal