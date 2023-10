Studie zeigt, dass die antarktischen Schelfeise mit alarmierender Geschwindigkeit an Volumen verlieren

Eine neue Studie unter Verwendung von Satellitendaten hat ergeben, dass das Volumen von 40 % der schwimmenden Eisschelfs der Antarktis in den letzten 25 Jahren deutlich abgenommen hat. Die Eisschelfs der Antarktis spielen eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung der Gletscher des Kontinents und der Verlangsamung ihres Abflusses in den Ozean. Der Eisverlust beschränkt sich jedoch nicht nur auf die schwimmenden Schelfe, sondern umfasst auch den zunehmenden Gletscherfluss vom Kontinent selbst. Die Ergebnisse lösten bei Forschern Besorgnis aus, die die Situation als „Doppelschlag“ bezeichnen.

Die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie nutzte 100,000 Satellitenradarbilder, um 162 Schelfeise rund um die Antarktis von 1997 bis 2021 zu analysieren. Sie zeigte, dass bei 71 dieser Schelfeise eine deutliche Volumenreduzierung zu verzeichnen war und etwa 67 Billionen Eis freigesetzt wurden Tonnen geschmolzenes Süßwasser in den Ozean.

Dieser Süßwasserzufluss könnte möglicherweise Auswirkungen auf die globalen Zirkulationsmuster haben, indem er die Oberflächenwasserdichte in der Nähe der Pole verringert, den Abstieg begrenzt und die Bildung von Tiefenwasser verhindert. Der Eisverlust ist nicht gleichmäßig über den Kontinent verteilt, wobei die Westseite der Antarktis die größten Verluste erlebt, weil warmes Wasser die Eisschelfs von unten erodiert.

Besonders große Verluste erlitten das Getz-Schelfeis in der südwestlichen Ecke des Kontinents und das Pine-Island-Schelfeis, das an den Thwaites-„Doomsday“-Gletscher angrenzt. Andererseits hat das Amery-Schelfeis in den kalten Gewässern der Ostseite während des Untersuchungszeitraums an Eis zugenommen.

Die Ergebnisse der Studie liefern weitere Belege für den anhaltenden Klimawandel, da die Klimaerwärmung weiterhin zur Abnutzung der Eisschelfsemissionen beiträgt. Diese beschleunigten Verluste unterstreichen die dringende Notwendigkeit globaler Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels und zum Schutz des empfindlichen Ökosystems der Antarktis.

Quellen: Science Advances, Europäische Weltraumorganisation