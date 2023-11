Eine neue Perspektive auf die Entstehung des Mondes und die geologische Entwicklung der Erde

By

Wissenschaftler diskutieren seit langem über die Umstände der Entstehung des Mondes, doch die vorherrschende Theorie geht davon aus, dass sie auf eine Kollision zwischen der Erde und einem Planeten von etwa der Größe des Mars zurückzuführen ist. Eine kürzlich in „Nature“ veröffentlichte Studie stellt diese Idee jedoch in Frage und schlägt vor, dass Überreste dieser Kollision immer noch im Erdmantel zu finden sind.

Die von einem internationalen Wissenschaftlerteam geleitete Studie nutzte fortschrittliche Methoden der numerischen Strömungsmechanik, um Anomalien in der Nähe des Erdkerns zu analysieren. Es wird angenommen, dass diese Anomalien ein Beweis für die 4.5 Milliarden Jahre alte Kollision sind, die zur Geburt des Mondes führte. Frühere Forschungen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Trümmerscheibe, die sich vor dem Mond gebildet hatte, und ließen die Auswirkungen des Einschlags auf die Erde selbst außer Acht.

Prof. Deng Hongping vom Shanghai Astronomical Observatory, der Pionier der in der Studie verwendeten Methoden der numerischen Strömungsmechanik war, erklärte, dass die traditionelle Sichtweise des mondbildenden Einflusses, der zur „Homogenisierung“ der Zusammensetzung der Erde führt, möglicherweise unzutreffend ist. Stattdessen legt die Studie nahe, dass die Kollision zu einer Heterogenität im Erdmantel führte, die als Katalysator für die geologische Entwicklung des Planeten diente.

Es wird angenommen, dass Theia, ein marsgroßer Planet, mit der Urform der Erde, Gaia, kollidierte und Trümmer erzeugte, die sich schließlich zum Mond zusammenfügten. Frühere Theorien gingen davon aus, dass der Mond überwiegend aus Theian-Material bestand, während die Erde Überreste von Gaian enthielt. Spätere Forschungen haben jedoch bemerkenswerte Ähnlichkeiten in der Zusammensetzung von Erde und Mond gezeigt.

Frühere von Prof. Deng Hongping durchgeführte Studien zeigten, dass der untere Erdmantel immer noch eine höhere Siliziumzusammensetzung aufweist, die für Gaian-Material vor dem Aufprall charakteristisch ist. Die neueste Studie baut auf diesen Erkenntnissen auf und bietet eine Erklärung für die Schichtung der Erdkruste.

Dr. Qian Yuan vom California Institute of Technology schlug vor, dass die präzise Analyse verschiedener Gesteinsproben in Kombination mit verbesserten Einschlags- und Entwicklungsmodellen es Wissenschaftlern ermöglicht, auf die Materialzusammensetzung von Gaia und Theia zu schließen und so Licht auf die Geschichte des inneren Sonnensystems zu werfen ein ganzes.

Darüber hinaus liefert diese Forschung wertvolle Einblicke in die Entstehung und Bewohnbarkeit von Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems. Durch die Untersuchung der geologischen Entwicklung der Erde infolge einer monumentalen Kollision können Wissenschaftler Inspiration für das Verständnis anderer Planetensysteme gewinnen.

FAQ

Was ist die vorherrschende Theorie zur Entstehung des Mondes?

Die vorherrschende Theorie geht davon aus, dass der Mond entstand, als ein Planet von der Größe des Mars, Theia genannt, mit der Urform der Erde, Gaia, kollidierte.

Inwiefern stellt die aktuelle Studie das traditionelle Verständnis des mondbildenden Einflusses in Frage?

Die aktuelle Studie legt nahe, dass die Kollision zwischen der Erde und Theia nicht zu einer vollständigen Vermischung der Materialien führte, wie bisher angenommen. Stattdessen sind Überreste dieser Kollision immer noch im Erdmantel zu finden und tragen zur geologischen Entwicklung des Planeten bei.

Was haben frühere Studien von Prof. Deng Hongping über den Erdmantel ergeben?

Frühere Studien deuteten darauf hin, dass der untere Erdmantel Gaian-Material aus der Zeit vor dem Einschlag enthält, das sich durch eine höhere Siliziumzusammensetzung auszeichnet, was zur Erklärung der Schichtung der Erdkruste beiträgt.

Welche Erkenntnisse können aus der Untersuchung der geologischen Entwicklung der Erde gewonnen werden?

Die Untersuchung der geologischen Entwicklung der Erde infolge einer großen Kollision liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Bewohnbarkeit von Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems. Diese Forschung bietet Inspiration für das Verständnis anderer Planetensysteme.