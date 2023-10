Ringförmige Sonnenfinsternis fegt über die USA und darüber hinaus

By

Eine ringförmige Sonnenfinsternis wird voraussichtlich am 14. Oktober 2023 um 9:13 Uhr PDT stattfinden. Die Sonnenfinsternis wird in Oregon beginnen und sich über die Vereinigten Staaten in Richtung Texas bewegen, bevor sie sich über den Golf von Mexiko und Länder wie Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien und Brasilien fortsetzt.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis bewegt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und wirft einen Schatten auf unseren Planeten. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig bedeckt, entsteht bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis ein „Feuerring“. Dies geschieht, wenn der Mond die Sonnenscheibe nicht vollständig verdeckt und ein Streifen Sonnenlicht um den Mond herum sichtbar bleibt. Das Auftreten ringförmiger Finsternisse ist auf die relativ große Entfernung des Mondes von der Erde während seiner elliptischen Umlaufbahn zurückzuführen.

Beobachter innerhalb der Ringbahn, einer 125 Meilen (200 Kilometer) breiten Strecke, werden das Phänomen des „Ring of Fire“ erleben. Diejenigen, die sich außerhalb des Weges befinden, werden Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis, bei der der Mond scheinbar einen „Bissen“ von der Sonne nimmt, sofern der Himmel klar ist.

Die gesamte ringförmige Sonnenfinsternis wird für diejenigen, die sich auf dem Weg der Ringform befinden, etwa zweieinhalb Stunden dauern. Diese Zeit ist in verschiedene Finsternisphasen unterteilt: etwa 1.5 Stunden einer partiellen Sonnenfinsternis, vier bis fünf Minuten des ringförmigen „Feuerrings“ und am Ende noch einmal 1.5 Stunden einer partiellen Sonnenfinsternis. Spezifische Zeiten und Dauern der „Feuerring“-Phase finden Sie im Finsternisführer für verschiedene Orte.

Es ist wichtig zu beachten, dass das direkte Betrachten einer Sonnenfinsternis ohne geeignete Schutzmaßnahmen schädlich sein kann. Zum Schutz Ihrer Augen und Ausrüstung sollten Sonnenfilter wie Sonnenfinsternisbrillen oder Filter für Kameras, Teleskope und Ferngläser verwendet werden. Space.com bietet eine Anleitung zur sicheren Beobachtung der Sonne.

Diese ringförmige Sonnenfinsternis ist die letzte im Jahr 2023 und dient als Auftakt für die bevorstehende totale Sonnenfinsternis am 8. April 2024. Wissenschaftler sind von diesen beiden Finsternissen besonders fasziniert, weil sie mit einem Höhepunkt der Sonnenaktivität zusammenfallen, der als „Sonnenmaximum“ bekannt ist .“ Das macht sie zu einer hervorragenden Gelegenheit für Atmosphären- und Heliosphärenforscher, die äußere Atmosphäre oder Korona der Sonne während der Minuten zu untersuchen, in denen der Mond die Sonne vollständig blockiert.

