Der „Ring des Feuers“: Eine ringförmige Sonnenfinsternis, die den Himmel erleuchtet

Am 14. Oktober findet ein spektakuläres Himmelsereignis statt, bei dem der Mond die Sonne teilweise verdeckt und eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht. Dieses als „Feuerring“ bekannte Phänomen wird für diejenigen sichtbar sein, die sich auf dem Weg der Ringförmigkeit befinden, der sich über 10 Länder erstreckt, von Oregon bis Texas und darüber hinaus. Für diejenigen, die sich außerhalb des Pfades befinden, wird es zu einer partiellen Sonnenfinsternis kommen, bei der der Mond scheinbar einen „Bissen“ aus der Sonne nimmt.

Zur Vorbereitung dieses astronomischen Ereignisses hat die NASA eine interaktive Karte zur Verfolgung der Sonnenfinsternis bereitgestellt und für Online-Zuschauer stehen verschiedene kostenlose Livestreams zur Verfügung. Es gibt jedoch einige, die die Sonnenfinsternis ganz meiden würden. In der Navajo-Kultur bedeutet eine Sonnenfinsternis einen Neuanfang und wird durch Fasten, Beten und das Bleiben im Haus beobachtet. Das Navajo-Wort für eine Sonnenfinsternis, jóhonaa'éí daaztsą́, bedeutet auf Englisch „der Tod der Sonne“. Die Sonnenfinsternis gilt als eine Zeit der Wiedergeburt, und sobald die Sonne wieder erscheint, werden Vorsätze gefasst.

Aufgrund der kulturellen Bedeutung der Sonnenfinsternis für das Navajo-Volk sind alle Navajo-Stammesparks während der Dauer der ringförmigen Sonnenfinsternis geschlossen. Dazu gehören beliebte Attraktionen wie der Monument Valley Navajo Tribal Park und der Four Corners Monument Navajo Tribal Park.

Für Wissenschaftler ist die ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober eine wertvolle Gelegenheit, die äußere Atmosphäre der Sonne, die Korona, zu untersuchen. Durch die Untersuchung dieser Region während der Sonnenfinsternis können Atmosphären- und Heliosphärenforscher Einblicke in das Verhalten der Sonne gewinnen. Darüber hinaus ist diese besondere Sonnenfinsternis von besonderer Bedeutung, da sie mit einer sehr aktiven Phase im Sonnenzyklus 25 zusammenfällt, wobei die Sonnenaktivität voraussichtlich im Jahr 2024 ihren Höhepunkt erreichen wird.

Es ist wichtig zu bedenken, dass es äußerst gefährlich ist, direkt in die Sonne zu schauen. Um die ringförmige Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, müssen stets Sonnenfilter verwendet werden. Dies gilt sowohl für partielle als auch für ringförmige Finsternisse. Beobachter sollten eine Sonnenfinsternisbrille tragen und alle verwendeten Kameras, Teleskope oder Ferngläser sollten mit Sonnenfiltern ausgestattet sein.

Im Anschluss an die ringförmige Sonnenfinsternis wird es voraussichtlich am 28. Oktober zu einer partiellen Mondfinsternis kommen. Dieses Mondereignis wird in einem großen Teil der östlichen Hemisphäre, einschließlich Europa, Afrika, Asien, Antarktis und Ozeanien, sichtbar sein. Bei einer partiellen Mondfinsternis dringt nur ein Teil des Mondes in den Schatten der Erde ein, wodurch ein faszinierendes Himmelsschauspiel entsteht.

Quellen:

- NASA

- Exploratorium

– Eclipsewise.com