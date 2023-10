Ein Leitfaden zur ringförmigen Sonnenfinsternis: Was Sie wissen müssen

By

An diesem Samstag haben Sterngucker auf der ganzen Welt die Gelegenheit, Zeuge eines atemberaubenden Himmelsereignisses zu werden – einer ringförmigen Sonnenfinsternis. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne vollständig verdeckt, tritt eine ringförmige Sonnenfinsternis auf, wenn sich der Mond am weitesten von der Erde entfernt befindet, was zu einem Ring aus Sonnenlicht um die dunkle Mondscheibe führt.

Nach Angaben der NASA wird dieses atemberaubende Phänomen vor allem von Vancouver Island und der Sunshine Coast aus sichtbar sein, wo die Sonne schätzungsweise 70 bis 80 Prozent bedeckt. Um einen Blick auf die Sonnenfinsternis zu erhaschen, empfiehlt es sich, zwischen 8 und 10:30 Uhr draußen zu sein, wobei der Höhepunkt gegen 9:15 Uhr erreicht wird.

Es ist jedoch wichtig, Ihre Augen zu schützen, während Sie dieses himmlische Spektakel beobachten. Die NASA rät dringend davon ab, direkt in die Sonnenfinsternis zu schauen, auch nicht mit Sonnenbrille, da dies zu dauerhaften Augenschäden führen kann. Stattdessen empfehlen sich spezielle „Eclipse-Brillen“, die speziell darauf ausgelegt sind, die schädlichen Sonnenstrahlen herauszufiltern. Diese Brille ist tausendmal dunkler als normale Sonnenbrillen und sorgt so für Ihre Sicherheit beim Genießen der Sonnenfinsternis.

Weitere Informationen zur sicheren Beobachtung der Sonnenfinsternis und zu anderen alternativen Methoden finden Sie auf der NASA-Website. Denken Sie daran, dass die Sicherheit Ihrer Augen bei außergewöhnlichen Himmelsereignissen wie der ringförmigen Sonnenfinsternis immer oberste Priorität haben sollte.

Definitionen:

– Ringförmige Sonnenfinsternis: Eine Art Sonnenfinsternis, bei der der Mond die Sonne nicht vollständig bedeckt und ein Ring aus Sonnenlicht um den Mond herum sichtbar bleibt.

– Eclipse-Brille: Spezialbrille, die während einer Sonnenfinsternis Schutz vor den schädlichen Sonnenstrahlen bietet.

Quelle: NASA