Erleben Sie die ringförmige Sonnenfinsternis in Regina

Am Samstagmorgen wird Nordamerika Zeuge einer ringförmigen Sonnenfinsternis sein, und die Bewohner von Regina haben die perfekte Gelegenheit, Zeuge dieses himmlischen Ereignisses zu sein. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis befindet sich der Mond am weitesten von der Erde entfernt zwischen Sonne und Erde, was dazu führt, dass die Sonne nicht vollständig bedeckt ist.

Nach Angaben des Saskatchewan Science Centre wird die Sonne von Regina aus eine Helligkeit von 61 Prozent und eine Abdeckung von maximal 51 Prozent haben. Die Sonnenfinsternis soll von 9:20 bis 11:53 Uhr stattfinden. Um die partielle Sonnenfinsternis sicher zu beobachten, können Einwohner von Regina zwischen 9:12 und XNUMX:XNUMX Uhr das Saskatchewan Science Center besuchen

Das Regina Centre der Royal Astronomical Society of Canada (RASC) wird im Wissenschaftszentrum anwesend sein und den Besuchern verschiedene Arten von Teleskopen und Solarbrillen zur Verfügung stellen, damit sie sicher in die Sonne blicken können. Es ist wichtig, einen speziellen Augenschutz für die Beobachtung der Sonne zu tragen, da der direkte Blick in die Sonne während einer ringförmigen Sonnenfinsternis schädlich für die Augen sein kann. Zu den alternativen Methoden zur Betrachtung der Sonnenfinsternis gehören die Verwendung eines Lochprojektors oder eine indirekte Betrachtungsmethode.

Dieses himmlische Ereignis ist wirklich ein unvergesslicher Anblick, und die Bewohner von Regina werden ermutigt, diese einzigartige Gelegenheit zu nutzen. Erleben Sie die Schönheit und das Wunder der ringförmigen Sonnenfinsternis und sorgen Sie gleichzeitig für Ihre Sicherheit mit angemessenem Augenschutz oder alternativen Beobachtungsmethoden. Es ist eine Chance, die Magie unseres Universums aus erster Hand zu erleben.

