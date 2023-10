Kanadier werden Zeuge einer ringförmigen Sonnenfinsternis, die der NASA die Möglichkeit bietet, die Atmosphäre zu untersuchen

Kanadier werden später in diesem Monat die Möglichkeit haben, Zeuge einer ringförmigen Sonnenfinsternis zu werden, was der NASA die Möglichkeit gibt, unsere Atmosphäre genauer zu untersuchen. Obwohl Sonnenfinsternisse nicht so selten sind, wie man denkt, liegt die Seltenheit darin, dass die Menschen tatsächlich in der Lage sind, sie zu sehen. Die letzte in Kanada sichtbare totale Sonnenfinsternis fand im Jahr 2017 statt, das Himmelsereignis dieses Monats wird jedoch eine ringförmige Sonnenfinsternis sein, die auch als „Feuerringfinsternis“ bekannt ist.

Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis richtet sich der Mond auf eine Linie mit der Sonne, wenn er etwas weiter von der Erde entfernt ist als gewöhnlich. Dadurch erscheint der Mond kleiner und blockiert nicht das gesamte Sonnenlicht. Dadurch entsteht ein heller Ring um den Mond, der für Kanadier leider nicht sichtbar ist. Kanadier können jedoch immer noch Zeuge einer partiellen Sonnenfinsternis werden, bei der ein dunkler Schatten über die Seite der Sonne fällt, einen Teil davon abtrennt und ihre Gesamthelligkeit verringert.

Am auffälligsten wird die Sonnenfinsternis in den Vereinigten Staaten sein, wo NASA-Wissenschaftler das Ereignis nutzen wollen, um zu untersuchen, wie sich ein plötzlicher Mangel an Sonnenlicht auf die Ionosphäre auswirkt, eine Schicht der Atmosphäre, die für die Satellitenkommunikation wichtig ist. Die gesamte Satellitenkommunikation durchläuft die Ionosphäre, bevor sie die Erde erreicht. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Störungen zu verstehen, da unsere Abhängigkeit von weltraumgestützten Ressourcen zunimmt.

Die Sonnenfinsternis soll gegen 12 Uhr EDT beginnen und einige Stunden dauern. Die westlichen und südlichen Regionen Kanadas werden eine bessere Sicht auf die partielle Sonnenfinsternis haben, mit einer Abdeckung von 70 bis 80 Prozent in der südöstlichen Ecke von British Columbia und einer abnehmenden Abdeckung, je weiter man sich nach Osten bewegt. Es ist wichtig zu beachten, dass es niemals sicher ist, während einer Sonnenfinsternis direkt in die Sonne zu schauen, und dass verschiedene Methoden verwendet werden sollten, um sie sicher zu betrachten, wie zum Beispiel eine Sonnenfinsternisbrille oder eine Schweißerbrille.

Die NASA wird während der Sonnenfinsternis auch die Mission Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) durchführen. Wissenschaftler werden drei wissenschaftliche Raketen starten, um den Schatten der Sonnenfinsternis zu untersuchen und seine Auswirkungen auf die Ionosphäre zu untersuchen. Die APEP-Mission wird dazu beitragen, Einblicke in das Verhalten unserer Atmosphäre bei solchen astronomischen Ereignissen zu gewinnen.

Diese ringförmige Sonnenfinsternis bietet eine perfekte Gelegenheit für Wissenschaftsbegeisterte, Astronomieliebhaber und alle, die daran interessiert sind, etwas Neues zu lernen, Zeuge eines seltenen Himmelsereignisses zu werden, das auch zu unserem Verständnis der Atmosphäre beiträgt.

