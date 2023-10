Spektakuläre ringförmige Sonnenfinsternis findet diesen Samstag statt

By

Sterngucker und Astronomen erwartet an diesem Samstag ein Hochgenuss, denn es droht eine ringförmige Sonnenfinsternis. Dieses kosmische Phänomen wird in Teilen der USA, Mexikos, Südamerikas und Mittelamerikas sichtbar sein, wobei die USA zumindest eine teilweise Sonnenfinsternis erleben werden. Eine ringförmige Sonnenfinsternis entsteht, wenn der Mond zwischen Erde und Sonne wandert und dabei den größten Teil, aber nicht das gesamte Sonnenlicht blockiert. Dadurch entsteht ein dünner Ring oder Ring aus Licht, was dazu führt, dass das Ereignis als ringförmige Sonnenfinsternis bezeichnet wird. Im Gegensatz zu einer totalen Sonnenfinsternis, bei der Beobachter die Korona sehen können, ist eine ringförmige Sonnenfinsternis seltener und bietet ein einzigartiges visuelles Erlebnis.

Der Verlauf der Sonnenfinsternis vom 14. Oktober erstreckt sich über ein weites Gebiet und bietet je nach Standort unterschiedliche Beobachtungsmöglichkeiten. Diejenigen, die sich im Pfad der Ringform befinden, werden Zeuge des vollständigen „Feuerring“-Effekts sein, während nahegelegene Regionen eine teilweise Sonnenfinsternis erleben werden. Es ist wichtig, im Voraus zu planen und einen geeigneten Beobachtungsort abseits von Stadtlichtern und hohen Gebäuden zu finden, um während der Sonnenfinsternis eine klare Sicht auf den Himmel zu haben.

Es ist wichtig zu beachten, dass der direkte Blick in die Sonne, selbst während einer Sonnenfinsternis, zu schweren Augenschäden oder Blindheit führen kann. Um die ringförmige Sonnenfinsternis sicher betrachten zu können, sollte Schutzausrüstung wie eine zugelassene Sonnenfinsternisbrille oder ein Lochprojektor verwendet werden. Es wird außerdem empfohlen, an Public Viewing-Veranstaltungen teilzunehmen, die von Astronomieclubs und -organisationen organisiert werden, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis für alle zu gewährleisten.

Quellen:

– Dr. Nicola Fox, stellvertretende Administratorin des Science Mission Directorate der NASA

– Nasa